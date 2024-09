I poliziotti conducono una perquisizione nello strip club di Colonia di nome Pasha.

Ancora una volta, il leggendario "Pascha" bordello di Colonia, riconoscibile per la sua facciata rosa, si trova sotto la lente d'ingrandimento: giovedì, le autorità hanno effettuato una perquisizione all'interno delle sue mura. All'interno degli spazi dell'ufficio, sono state rimosse numerose scatole traboccanti di documenti. L'accusa: riciclaggio di denaro.

Come spiega il capo procuratore Daniel Vollmert della procura di Düsseldorf, questa perquisizione riguarda il caso di presunto contrabbando in corso. Inoltre, emergono anche sospetti di riciclaggio di denaro. Di conseguenza, durante la perquisizione di giovedì, sono state sequestrate prove riguardanti l'acquisto dell'edificio del "Pascha".

Se si scoprisse che fondi o risorse legati alle presunte attività di contrabbando sono stati utilizzati per l'acquisto o il finanziamento della proprietà, ciò verrà esaminato. L'operatore del "Pascha" non è interessato dalle accuse. Durante la perquisizione sono stati esaminati solo gli spazi dell'ufficio, mentre le attività del bordello sono rimaste intatte.

L'analisi delle prove sequestrate potrebbe richiedere diverse settimane o mesi, ha dichiarato il professor Vollmert.

Inoltre, circa un mese prima di questo evento, la procura ha sequestrato l'edificio del "Pascha". L'hanno classificato come misura precauzionale nell'ambito dell'indagine in corso contro il presunto giro di contrabbando. I proprietari dell'edificio a 11 piani sono attualmente impediti dalla vendita.

La procura sta indagando su questo caso di contrabbando da diversi mesi. Si sospetta che questa organizzazione criminale abbia facilitato la residenza in Germania per persone facoltose dalla Cina e dall'Oman su una grande scala. In aprile sono state effettuate perquisizioni in otto stati federali, con due avvocati della zona di Colonia indicati come presunti cervelli dietro l'operazione. Permane il sospetto di corruzione di funzionari.

Date le accuse di riciclaggio di denaro legate alle attività di contrabbando, l'operazione del "Pascha" bordello potrebbe essere sottoposta a controlli in relazione alla prostituzione. Se si dimostrasse che la proprietà è stata acquistata con tali fondi, ciò potrebbe potenzialmente portare a azioni legali contro le attività di prostituzione all'interno del bordello.

In luce delle indagini in corso sul presunto giro di contrabbando, le autorità tengono d'occhio le transazioni finanziarie legate al "Pascha" bordello, comprese le entrate derivanti dalle attività di prostituzione.

Leggi anche: