- I poliziotti arrestano cervi selvatici in un cortile chiuso.

Poliziotti del distretto di Mühldorf am Inn hanno scoperto un cervo vagabondo. Questo animale selvatico si era ritrovato nel cortile recintato di un residente locale a Gars am Inn, come annunciato dalle autorità sabato. Per garantire la sicurezza di umani e altri animali durante la cattura, gli ufficiali hanno temporaneamente bloccato la strada adiacente alla proprietà. Con la guida di un warden della caccia, hanno poi catturato il cervo per le corna prima di trasportarlo in un bosco vicino.

Il residente ha chiamato urgentemente per chiedere aiuto a causa della presenza del cervo, definendola un'emergenza inaspettata nella loro zona residenziale. Dopo aver catturato con successo il cervo, le forze dell'ordine hanno deciso di monitorare da vicino i boschi circostanti in cerca di segni di animali selvatici in difficoltà, ritenendo necessario prevenire possibili emergenze future.

Leggi anche: