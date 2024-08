- I politici verdi chiedono la fine dei controlli alle frontiere

In una lettera aperta alla Commissione UE, i politici dei Verdi criticano i controlli alle frontiere interne ordinati dal Ministro dell'Interno federale Nancy Faeser (SPD). "Scriviamo a voi oggi con preoccupazione per i controlli alle frontiere con la Polonia, la Repubblica Ceca, l'Austria e la Svizzera introdotti dal Ministero dell'Interno federale", si legge nella lettera dei parlamentari europei, federali e statali del partito alla Commissione UE e al suo Presidente Ursula von der Leyen.

Attualmente, la Germania, insieme a sette altri stati membri dell'UE, non sta agendo in conformità al Codice delle frontiere di Schengen, secondo quanto riferito nella lettera. "Inoltre, un nuovo parere di esperti mostra che l'effetto previsto dei controlli alle frontiere e i resoconti di successo ad essi relativi sono molto dubbi e spesso non dimostrati statisticamente. Al contrario, ci sono indicazioni di deviazioni, conteggio doppio e possibili respingimenti illegali."

La lettera è firmata, tra gli altri, dai deputati europei Anna Cavazzini e Erik Marquardt, dai membri del Bundestag Filiz Polat e Marcel Emmerich, e dal membro del Parlamento dello stato del Brandeburgo Sahra Damus.

Controlli temporanei a diversi confini terrestri

Faeser ha ordinato controlli fissi alle frontiere con la Repubblica Ceca, la Polonia e la Svizzera lo scorso ottobre e ha notificato la Commissione UE. I controlli fissi sono in vigore al confine con l'Austria dal 2015. Questi controlli sono stati prorogati più volte per limitare la migrazione irregolare e contrastare il crimine del contrabbando.

Attualmente, sono previsti per terminare il 15 dicembre per la Svizzera, la Repubblica Ceca e la Polonia, e l'11 novembre per l'Austria. Inoltre, i controlli sono stati effettuati al confine con la Francia durante i Giochi Olimpici di Parigi. Durante il Campionato Europeo di Calcio UEFA di giugno, i controlli sono stati effettuati a tutti i confini tedeschi.

Di recente, Faeser ha sottolineato l'efficacia di questi controlli alle frontiere. Con i controlli alle frontiere interne fissi da lei ordinati, ha detto la scorsa settimana, le rotte dei contrabbandieri venivano interrotte.

I parlamentari Verdi chiedono il ritorno alla zona Schengen aperta

L'introduzione di controlli alle frontiere interne fissi temporanei per eventi importanti come il Campionato Europeo di Calcio UEFA e i Giochi Olimpici è comprensibile come misura a breve termine, scrivono i parlamentari Verdi. Tuttavia, ritengono che debba esserci una fine per i controlli fissi alle frontiere interne parzialmente in corso da anni alla fine di questi eventi importanti.

"La Commissione UE deve garantire il rispetto della legge", si legge nella lettera. I controlli alle frontiere interne fissi stanno causando stress per le persone e le attività commerciali nelle regioni di frontiera, i pendolari, il commercio e la polizia stessa. Il sindacato di polizia ha sottolineato i costi enormi e ha negato l'efficacia dei controlli.

