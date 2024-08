- I politici sostengono una discussione più sostanziale a Solingen.

A seguito dell'aggressione con coltello mortale a Solingen, diversi politici del Brandeburgo hanno messo in guardia contro un dibattito emotivo. "Non è utile competere per l'attenzione pubblica," ha dichiarato il Ministro Presidente Dietmar Woidke (SPD) su Deutschlandfunk. È fondamentale applicare in modo coerente le attuali misure di espulsione. "La legge deve essere applicata qui," ha detto Woidke. "Dobbiamo trarre conclusioni dagli eventi recenti." Woidke ha insistito sul fatto che queste conclusioni debbano essere tratte rapidamente.

In una fredda sera di venerdì, tre persone hanno perso la vita e altre otto sono rimaste ferite, quattro in modo grave, durante una festa cittadina nella città della Renania Settentrionale-Vestfalia di Solingen. Il sospetto aggressore, un 26enne siriano, è ora in custodia. L'Ufficio del Procuratore Generale federale lo sta indagando per omicidio e presunta affiliazione con il gruppo terroristico Islamic State (IS).

L'attacco ha riaperto il dibattito sulla politica dell'immigrazione e delle espulsioni, poiché il presunto colpevole avrebbe dovuto essere espulso in Bulgaria ma ciò non è avvenuto.

Il presidente della frazione della Sinistra: Prevenire l'estremismo

"Non dovrebbe esserci alcun dibattito sulla politica dell'immigrazione a seguito di questo attacco terroristico dell'IS," ha dichiarato Sebastian Walter, presidente della frazione della Sinistra nel parlamento statale del Brandeburgo. Si tratta di una discussione sull'estremismo e un attacco alla democrazia. "Dobbiamo assicurarci che l'integrazione avvenga," ha detto Walter.

Le discussioni sulle espulsioni, sulla lunghezza dei coltelli e sulle zone prive di armi sono "politica alla moda del momento", ha aggiunto. Nessun criminale può essere scoraggiato dal commettere un crimine dalle zone prive di armi. Si tratta di altre preoccupazioni, come come prevenire l'estremismo nelle persone. Walter ha sottolineato che la violenza e il crimine sono strettamente legati a fattori sociali.

Candidato della Verdi: Soluzioni in linea con la Costituzione

Antje Tóth, candidata della Verdi per le elezioni statali del 22 settembre, ha dichiarato che ora era necessario non superarsi a vicenda nel "populismo". Bisogna invece cercare "soluzioni efficaci e ragionevoli" in linea con la Costituzione.

Il suo collega di fazione Benjamin Raschke ha ribadito la richiesta della Verdi di un inasprimento delle leggi sui coltelli. "Consideriamo assolutamente inappropriato che si possa acquistare una machete in un negozio di ferramenta," ha detto Raschke. Si può facilmente girare per il Brandeburgo con un'arma, ha aggiunto.

Consiglio dei Rifugiati: Fede nel sistema giudiziario

Dopo l'attacco, il Consiglio dei Rifugiati del Brandeburgo ha consigliato di non avviare un dibattito a spese dei rifugiati. "Stiamo ricevendo numerose chiamate da rifugiati che sono turbati quando guardano le notizie," ha detto un portavoce del consiglio a rbb.

Purtroppo, esistono ovunque nel mondo individui del genere. Bisogna avere fede nel sistema giudiziario, ha detto il portavoce. La giustizia è lì per punire tali offese. La politica dovrebbe ora evitare di creare ulteriori disordini e considerare ciò che è "pratico" per la maggioranza, ha sottolineato il portavoce.

