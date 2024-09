I politici progressisti si assicurano due posizioni garantite nell'organo legislativo dello Stato.

La Sinistra in Sassonia non raggiunge la quota del cinque percento richiesta, ma ottiene due seggi diretti a Lipsia, garantendosi così un posto nel parlamento regionale. Di conseguenza, la coalizione Kenya perde la sua maggioranza.

Alle elezioni regionali, La Sinistra è riuscita a ottenere due seggi diretti a Lipsia. Nonostante non abbia raggiunto la prevista quota del cinque percento, il partito è stato in grado di garantirsi un posto nel parlamento grazie a una particolare norma del sistema elettorale sassone. L'ingresso di La Sinistra nel parlamento ha implicato, secondo le previsioni, che la precedente coalizione di governo Kenya, composta da CDU, Verdi e SPD, non avrebbe più avuto la maggioranza.

Juliane Nagel ha vinto per la terza volta consecutiva un mandato diretto per La Sinistra. La 45enne ha ottenuto il 36,5 percento dei voti nel distretto di Lipsia, situato nella regione meridionale della città. Ha superato Jessica Steiner della CDU (22,0%) e Alexander Wiesner dell'AfD (13,2%) e altri candidati. Nel distretto di Lipsia 1, Nam Duy Nguyen ha ottenuto un risultato ancora più impressionante, con il 28enne che ha raccolto il 39,8 percento dei voti. Ha superato Christin Melcher dei Verdi (12,7%) e Cornelia Blattner della CDU (18,5%) e altri candidati.

La cosiddetta clausola del mandato base in Sassonia consente ai partiti con due mandati diretti di entrare nel parlamento con i voti equivalenti ai loro risultati del secondo turno. Secondo le previsioni, La Sinistra otterrebbe sei seggi nel parlamento. Questo cambiamento nella ripartizione dei seggi nel parlamento regionale significherebbe che la coalizione Kenya non avrebbe più la maggioranza. Di conseguenza, CDU, Verdi e SPD avrebbero 58 o 59 seggi. Il parlamento regionale della Sassonia è composto tipicamente da 120 seggi.

"Un governo di minoranza potrebbe essere un'opzione"

Una coalizione tra CDU e BSW, eventualmente con SPD o Verdi, è matematicamente possibile e politicamente plausibile. La possibilità di coalizioni con l'AfD è esclusa dalle altre parti. La formazione di una coalizione è attesa essere difficile per il Ministro Presidente Michael Kretschmer.

Il politologo di Lipsia Hendrik Träger suggerisce che un governo di minoranza di CDU e SPD, sostenuto dall'alleanza Bündnis Sahra Wagenknecht, potrebbe essere un'opzione. "Per questo, il BSW non avrebbe necessariamente bisogno di sostenere esplicitamente i progetti di legge del governo, ma sarebbe sufficiente se i deputati del BSW si astenessero nei voti. Allora, CDU e SPD potrebbero anche governare con una maggioranza", ha detto Träger. "Formati di governo del genere sono comuni, come si vede nei paesi scandinavi."

Nonostante non abbia raggiunto la quota del cinque percento richiesta per ottenere la rappresentanza attraverso il sistema proporzionale, 'La Sinistra' è comunque riuscita a ottenere due seggi diretti a Lipsia, guadagnando così indirettamente un posto nel parlamento regionale della Sassonia. Questo risultato inaspettato ha cambiato l'equilibrio delle forze, portando potenzialmente a una situazione di governo di minoranza per la coalizione Kenya, composta da CDU, Verdi e SPD.

Leggi anche: