- I politici locali sostengono la creazione di una piscina pubblica a Magdeburgo.

Dopo il successo dei nuotatori tedeschi alle Olimpiadi, il governo dell'Assia-Anhalt promuove la costruzione di una struttura per il nuoto nella capitale dello stato. Come ha dichiarato la Ministro degli Interni Tamara Zieschang (CDU) nel parlamento statale, "Il futuro del nuoto in Germania è a Magdeburgo". Gli atleti dell'Assia-Anhalt hanno impressionato a Parigi. È nell'interesse nazionale costruire su questi successi, ha argomentato.

I nuotatori del centro di formazione federale di Magdeburgo hanno vinto oltre 25 medaglie alle Olimpiadi e ai Campionati del Mondo e Europei negli ultimi cinque anni. Lukas Martens ha vinto l'oro nei 400m stile libero ai Giochi Estivi di Parigi. La squadra comprende nuotatori chiave come il campione olimpico Florian Wellbrock e Isabel Gose, che ha vinto una medaglia di bronzo a Parigi. Inoltre, l'allenatore nazionale di lunga distanza Bernd Berkhahn è di stanza a Magdeburgo.

Andreas Silbersack, capo della frazione FDP, ha dichiarato che il centro di nuoto dovrebbe essere costruito a Magdeburgo e non altrove. Ha evidenziato la possibilità che la Germania presenti una candidatura per i Giochi Olimpici del 2040. "È un investimento saggio portare il Centro di Nuoto Tedesco a Magdeburgo per questo", ha detto.

