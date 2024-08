- I politici locali della Sassonia sono stati presi di mira

Minacce, Insulti e Accuse Anonime: i Sindaci Sassoni e Altri Politici Locali Si Sentono sempre Più Minacciati e Ostacolati nel loro Lavoro

La Ministro Sassone degli Affari Sociali Petra Köpping (SPD) ha fortemente sollecitato un arresto di questo sviluppo in una conversazione con i parti interessati a Dresda. Ciò che sta accadendo qui sta minando la democrazia. Alcuni cittadini, ma anche i consigli locali, stanno cercando di rallentare il lavoro dei politici locali con una moltitudine di reclami, rapporti o petizioni. "Le persone vogliono che le amministrazioni smettano di lavorare. Questo è uno sviluppo che è più che pericoloso", ha detto Köpping.

Il giurista amministrativo Helmut Schwarz vede questo come un problema in tutta la Germania. I reclami e le petizioni sono mezzi legali, ma non dovrebbero essere abusati. Il vero problema è il peggioramento della società, ha sottolineato.

Chiamata alla Coesione Sociale

Köpping, che è anche responsabile della coesione sociale attraverso il suo ministero, ha chiamato la società civile ad agire. "Se accettiamo questo, peggiorerà solo". Abbiamo bisogno di un senso di appartenenza. I sindaci sono spesso soli. Se non ricevono più supporto, si ritireranno. "Quello è il peggior cosa che possa accadere". Gli interessati si sentono abbandonati. Köpping riferisce di un consiglio distrettuale sassone dove i membri non osavano più entrare attraverso l'ingresso principale per la riunione del consiglio. "Questo non può essere il nostro futuro". La questione deve essere affrontata in tutti i ministeri. Sono necessari anche cambiamenti legislativi.

Köpping aveva incontrato quattro capi di comuni che erano stati personalmente bersagliati dall'ostilità. L'ex sindaco di Arnsdorf, Martina Angermann (SPD), aveva richiesto il pensionamento anticipato nel 2019 dopo mesi di molestie. Il politico è diventato un bersaglio dopo che quattro uomini avevano legato un rifugiato iracheno mentalmente instabile ad un albero con fascette per cavi e avevano sostenuto che si trattava di autodifesa. Angermann ha condannato l'atto e è diventata un bersaglio lei stessa. "Abbiamo cercato di fare qualcosa nelle comunità", ha detto Angermann. Ma è stata attaccata ripetutamente e insidiosamente.

All'inizio, Angermann non si è resa conto che c'era una strategia dietro di essa. Poi ha trascorso gran parte del suo tempo a occuparsi di queste questioni e non è potuta entrare a pieno titolo negli affari pubblici. "Questo crea insoddisfazione e inquietudine interiore". Una singola lamentela ha portato l'amministrazione a setacciare i file per due mesi. In seguito, ha temuto per la sua vita e ha sofferto di burnout. Ha anche lottato con l'ansia e la depressione.

Ulteriori Rapporti di Minacce

Il sindaco di Pulsnitz, Barbara Luke, e il sindaco di Weißwasser, Torsten Pötzsch (entrambi indipendenti), hanno anche riferito dell'ostilità e delle minacce. Luke aveva scritto una lettera al Ministro dell'Interno Sassone Armin Schuster (CDU) con il titolo: "Sostegno per i Sindaci in Situazioni Minacciose e la Situazione di Minaccia alla Democrazia".

I sindaci sono il livello politico più basso e sono i primi a notare quando la democrazia è a rischio, ha detto Lüke, notando un "sentimento antidemocratico" in alcune parti della popolazione. Ha affrontato, tra le altre cose, una lamentela disciplinare per aver presuntamente violato l'obbligo di neutralità. "Questo impedisce, molti allora si arrendono - i consiglieri comunali così come i sindaci". Oggi, spesso c'è solo un candidato alle elezioni dei sindaci.

Diffamazione e Ritiro dalla Politica

Thomas Zschornak è stato il sindaco di Nebelschütz, una comunità modello nel distretto di Bautzen, per 32 anni. Nel 2022 è stato diffamato e accusato in modo anonimo su un sito web. Ha descritto come il comportamento nel consiglio comunale è cambiato negli anni. All'inizio, le decisioni venivano prese all'unanimità, ma ora c'è molto rumore. Zschornak è stato sottoposto a 30 reclami disciplinari.

Informazioni false sulla sua famiglia sono state diffuse su Torsten Poetzsch a Weißwasser. Minacce di morte sono state lasciate nella sua cassetta delle lettere e i bulloni delle ruote della sua auto sono stati allentati. Lo sviluppo ha influito sulla sua salute, ha detto Poetzsch. Non si candiderà per la posizione di Oberbürgermeister in settembre.

La questione delle conseguenze ostili contro i politici locali non è limitata alla Sassonia sola. A Weißwasser, il sindaco Torsten Pötzsch ha affrontato minacce e diffamazione, comprese le informazioni false sulla sua famiglia e le minacce di morte.

In mezzo alle rapide bianche delle minacce e delle sfide, il lavoro delle amministrazioni locali diventa sempre più difficile, come dimostrano le esperienze dei Sindaci Angermann, Luke e Pötzsch.

