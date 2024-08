- I più di 70 anni hanno votato meno per l'AfD

Alle elezioni europee, i votanti di 70 anni e oltre in Sassonia hanno votato meno frequentemente per l'AfD. Solo il 23% ha scelto il partito, circa 8 punti percentuali in meno rispetto alla media statale del 31,8%, secondo i dati dell'Ufficio statistico dello Stato. La percentuale di voti più alta è stata registrata tra i 45 e i 60 anni (38%).

Tra i votanti di 70 anni e oltre, la CDU è stata la scelta più popolare, con il 31,8% (rispetto al 21,8% a livello statale). I cristiano-democratici hanno ottenuto i peggiori risultati tra i votanti più giovani di 16-25 anni, con l'8,7%, seguiti da La Sinistra, che ha ottenuto il suo miglior risultato in questo gruppo di età con il 9,8%.

I Verdi hanno subito le maggiori perdite rispetto al 2019 tra i votanti di 16-25 anni, con un calo di 16 punti percentuali (2024: 7%, a livello statale: 5,9%). Hanno ottenuto il loro miglior risultato tra i votanti di 25-35 anni (11,1%).

Il BSW ha trovato il maggior sostegno tra i votanti più anziani (17,1%, a livello statale: 12,6%). Anche il SPD ha ottenuto i migliori risultati in questo gruppo di età (11,1%, a livello statale: 6,9%).

In modo interessante, c'è stata una alta percentuale di voti per altri partiti tra i votanti più giovani. A livello statale, questa era del 13,7%, ma era del 28,5% tra coloro che hanno meno di 25 anni e del 27,5% tra coloro che hanno fino a 35 anni.

