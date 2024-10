I Pink Floyd stanno trasferendo la proprietà del loro catalogo musicale alla Sony.

La musica e il marchio dei Pink Floyd sono diventati leggendari nella storia della musica contemporanea, ma i contrasti interni tra i membri del gruppo sono stati un problema costante per anni. Tuttavia, sembra che abbiano risolto le loro divergenze e stiano nuovamente guadagnando sostanzialmente dal loro lavoro.

Si dice che i Pink Floyd abbiano venduto il loro catalogo musicale e il marchio alla Sony per circa 400 milioni di dollari (circa 363 milioni di euro). Secondo il Financial Times, anche se vendono il marchio e le registrazioni, mantengono i diritti sulla loro musica. Recentemente ci sono state discussioni tra i membri del gruppo riguardo ai dettagli della vendita.

Variety ha riferito nel 2022 che i Pink Floyd stavano valutando la vendita delle loro registrazioni musicali e di altri beni per fino a 500 milioni di dollari (circa 453 milioni di euro). Tuttavia, fonti hanno detto loro che alcuni potenziali acquirenti erano stati scoraggiati dai commenti di Roger Waters. Come co-fondatore, Waters ha fatto scalpore con dichiarazioni controversie sull'Israele, l'Ucraina e la Russia.

Comunque, sembra che l'affare sia andato avanti. I Pink Floyd, fondati nel 1965, hanno uno dei catalogo musicale più preziosi della musica contemporanea, secondo Variety. Album famosi come "The Wall", "The Dark Side of the Moon", "Wish You Were Here" e "Animals" fanno parte della loro discografia.

In tempi recenti, diversi gruppi e artisti notevoli, tra cui Bruce Springsteen, Bob Dylan e i Red Hot Chili Peppers, hanno anche venduto i loro cataloghi musicali a diverse case discografiche. Secondo Variety, la Sony potrebbe essere in trattative per acquisire il catalogo della band britannica dei Queen. Gli insider stimano che potrebbe essere coinvolto più di un miliardo di euro nella transazione per il catalogo del gruppo famoso, che include successi mondiali come "We Are The Champions" e "We Will Rock You".

La vendita del catalogo musicale e del marchio dei Pink Floyd alla Sony ha notevolmente aumentato i loro guadagni, rendendo l'intrattenimento un'impresa redditizia ancora una volta. La decisione della leggendaria band di vendere le loro registrazioni, nonostante le divergenze interne, ha posizionato la loro musica come un bene altamente ricercato nella storia della musica contemporanea.

