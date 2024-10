I pigri rischiano l'estinzione

Ippotami, come suggerisce il loro soprannome, non sono noti per la loro velocità d'azione o metabolismo veloce. Il loro stile di vita è costante, caratterizzato da movimenti lenti, frequenti pause e lunghi periodi di riposo. Inoltre, il loro processo digestivo richiede giorni. Questo modo di vita pigro offre un vantaggio nella conservazione dell'energia. Purtroppo, questa caratteristica risparmiosa potrebbe presto diventare la loro rovina sotto l'influenza del cambiamento climatico.

Si prevede che entro il 2100, l'esistenza di questi animali, in particolare quelli che abitano le regioni ad alta quota in America Centrale e Meridionale, potrebbe diventare una rarità. Il cambiamento climatico in corso rende i loro habitat troppo caldi. Questo è stato il risultato di un'équipe di ricerca internazionale pubblicata sulla rivista "PeerJ Life & Environment".

L'équipe ha cercato di esplorare come il metabolismo di questi animali reagisce ai temperature in aumento. A tale scopo, hanno studiato gli ippotami a due dita (Choloepus) che abitano sia le pianure che le montagne del Costa Rica. Osservando il loro consumo di ossigeno e la temperatura corporea centrale in condizioni simulate di cambiamento climatico, i ricercatori sono stati in grado di decifrare come gli ippotami potrebbero adattarsi all'aumento della temperatura previsto per il 2100.

Sopraffatti da un metabolismo lento

Lo studio ha rivelato che a causa del loro metabolismo lento, gli ippotami hanno una capacità limitata di controllare la loro temperatura corporea. Gli ippotami delle regioni più alte consumano significativamente più energia quando le temperature aumentano. Al contrario, gli ippotami delle pianure sono meglio adattati ai climi più caldi - ma solo fino a un certo punto. Lo studio indica che entrambi i gruppi affrontano sfide sostanziali. "Il nostro studio suggerisce che gli ippotami, in particolare quelli che abitano le regioni più alte, potrebbero non essere in grado di sopportare l'aumento sostanziale della temperatura previsto per il 2100", ha dichiarato la ricercatrice Rebecca Cliffe, direttore della Sloth Conservation Foundation.

Il problema più critico è la digestione lenta degli ippotami, che può essere fino a 24 volte più lenta di quella degli erbivori di dimensioni simili. I requisiti metabolici aumentati a causa del cambiamento climatico non possono essere compensati da un aumento del consumo di cibo. Inoltre, il trasferimento in regioni più fresche è altrettanto difficile. "A differenza di altre specie, gli ippotami sono creature abitudinarie che sono altamente specializzate nel loro ecosistema e non sono attrezzate per il reinsediamento in regioni alternative", ha dichiarato Cliffe.

"In aree precedentemente ricche di ippotami, le loro popolazioni sono scomparse completamente nell'ultimo decennio", ha avvertito il ricercatore. Sono necessarie immediate misure di conservazione e ulteriori indagini sulle strategie di adattamento per garantire la sopravvivenza degli ippotami in un mondo che si riscalda rapidamente.

La protezione degli habitat degli ippotami diventa essenziale per garantire la sopravvivenza delle specie, data la loro limitata capacità di adattarsi al cambiamento climatico. La caratteristica risparmiosa di energia che aiuta il loro stile di vita pigro potrebbe diventare la loro rovina man mano che il riscaldamento globale aumenta, rendendo i loro habitat troppo caldi per prosperare.

