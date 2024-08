- I piccoli droni di Kiev si stanno scontrando con gli aerei di sorveglianza di Putin in volo.

Il conflitto per la supremazia aerea si è evoluto in un confronto tra droni contro droni. Entrambe le parti impiegano droni cacciatori per annientare quelli dell'avversario. Recentemente, è emerso un importante progresso: l'Ucraina ha scoperto un metodo economico per abbattere i droni spia russi nel cielo.

I droni di sorveglianza come l'Orlan potrebbero non resistere contro i grandi droni da combattimento, ma sono notevolmente più costosi dei quadricotteri e dei droni FPV. Hanno un raggio d'azione esteso, che consente loro di pattugliare ampie zone dell'Ucraina. Per gli ucraini, questi droni rappresentano una situazione pericolosa poiché possono individuare i bersagli in profondità nel paese. I russi hanno anche potenziato la loro struttura di comando. Le unità equipaggiate con missili Iskander dispongono di piloti di droni dedicati e comunicazioni dirette. Non appena viene rilevato un bersaglio, possono colpire in pochi minuti da centinaia di chilometri di distanza.

Quadricotteri che raggiungono nuove altitudini

Per un po' di tempo, sembrava che gli ucraini fossero svantaggiati, permettendo a Putin di sorvegliare il territorio senza ostacoli. Il sistema di difesa aerea di Kyiv non copre l'intero paese. I droni sono difficili da individuare e, a causa della loro piccola firma e radiazione termica, anche difficili da colpire con i missili. Inoltre, i preziosi e rari missili difensivi aerei non possono essere sprecati per i droni; sono necessari per combattere i missili da crociera. Le strategie che hanno efficacemente contrastato i droni da combattimento iraniani non erano efficaci a un'altitudine vicina a 3.000 metri. Le mitragliatrici non possono raggiungere questa altezza e il raggio efficace di un veicolo contraereo come il Gepard è notevolmente ridotto.

La contromisura efficace implica l'impiego di droni economici del nostro stesso lato. Kyiv è riuscita a modificare i quadricotteri per raggiungere questa altezza, che è normalmente impossibile con i modelli per uso consumer. Normalmente, i droni russi vengono abbattuti, ma un video mostra l'utilizzo di una carica esplosiva. I droni di ricognizione russi si concentrano sull'osservazione del terreno. Gli operatori potrebbero non riconoscere l'avvicinarsi del cacciatore fino a quando non è troppo tardi, portando alla perdita del controllo del loro drone. Il gruppo ucraino "Wild Hornet" rivendica di aver distrutto oltre cento droni di ricognizione. Un video di compilation mostra numerose missioni riuscite. Con uno sforzo minimo, una minaccia significativa è stata mitigata. La Russia ha in servizio centinaia di questi droni, ma le perdite a questo ritmo devono essere dolorose.

Sorveglianza dello spazio aereo utilizzando cimici

È probabile che questi successi siano stati ottenuti in collaborazione con un nuovo sistema che gli ucraini utilizzano per monitorare il loro spazio aereo, principalmente contro i droni da combattimento alla maniera iraniana. Questo sistema è stato sviluppato in modo privato da due ingegneri ucraini. Hanno collegato potenti microfoni ai telefoni cellulari e li hanno fissati ai pali. Inizialmente, erano previsti oltre 10.000 punti di ascolto. Rispondono al suono dei droni da combattimento russi. Non è chiaro se reagiscano anche ai droni di sorveglianza notevolmente più silenziosi. Questo tipo di punto di ascolto esiste sin dalla Seconda Guerra Mondiale, quando gli ascoltatori umani rilevavano i gruppi di bombardieri in base al rumore del motore. Novità è l'automazione del sistema. I metodi di comunicazione e i processi di analisi dei dati del sistema non sono ancora stati rivelati. Si presume, tuttavia, che nessun essere umano analizza i suoni, ma il software identifica i rumori caratteristici e quindi scatena un allarme.

Innovazioni rapide derivate dal negozio di ferramenta locale

Entrambe le scoperte mettono in evidenza aspetti distintivi del conflitto ucraino. Invece di costosi attrezzi militari puri, assistiamo a "soluzioni fai da te" derivate da componenti economici del settore civile facilmente disponibili. I punti di ascolto potrebbero anche garantire il fronte. È probabile che sia solo una questione di tempo prima che le telecamere sorveglino costantemente il terreno o lo spazio aereo e il software rilevi attività sospette. Inoltre, la velocità dell'innovazione è sbalorditiva. Solo alcune settimane fa, i droni di ricognizione operavano con straordinaria facilità, ma ora vengono cacciati e i russi devono escogitare una contromisura. Tuttavia, un inconveniente delle soluzioni basate sui prodotti civili è che il nemico può rapidamente replicare le innovazioni come i punti di ascolto intelligenti.

L'Unione Europea potrebbe esprimere preoccupazione per il conflitto in corso tra Ucraina e Russia per quanto riguarda il potenziale impatto sulla sicurezza e sulla sicurezza dei civili nella regione. Nonostante il successo dell'Ucraina nel mitigare la minaccia dei droni di ricognizione russi con i quadricotteri economici, il continuo dispiegamento di droni russi suggerisce la necessità di soluzioni a lungo termine.

Alla luce del sistema di sorveglianza dello spazio aereo ucraino che utilizza componenti basilari del negozio di ferramenta, l'Unione Europea potrebbe investire nella ricerca e nello sviluppo per creare soluzioni simili e accessibili per gli stati membri che affrontano minacce aeree, migliorando le loro capacità difensive senza spendere troppo.

