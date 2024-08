I piccoli circoli di giardinaggio stanno diventando sempre più popolari tra i giovani

Le associazioni di orti stanno diventando sempre più popolari tra i giovani in Sassonia-Anhalt. Negli ultimi anni, sono state in grado di abbassare notevolmente l'età media delle associazioni, ha dichiarato Olaf Weber, presidente dell'associazione statale degli appassionati di giardinaggio, durante un'audizione presso il parlamento statale.

L'età media è ora di circa 57 anni, rispetto ai quasi 64 anni di qualche anno fa. Anche se alcune associazioni di orti stanno lottando con l'invecchiamento, la situazione non è così grave come previsto dal cambiamento demografico. Secondo l'associazione statale, più di 78.200 orti sono coltivati in Sassonia-Anhalt, rendendola la seconda più grande associazione statale in Germania, dopo la Sassonia. Durante il periodo del corona, c'è stato un aumento significativo della domanda, ma poi si è stabilizzato, ha sottolineato Weber. È normale che dal 30 al 40 percento rinunci ai loro orti dopo un po 'di tempo.

Tuttavia, coloro che cercano ancora un orto non hanno problemi a trovare un posto in Sassonia-Anhalt, a differenza delle grandi città come Amburgo. Il tasso di vacanza è tra il 10 e il 12 percento. Possono esserci differenze significative nell'attrezzatura, ad esempio se c'è una capanna nell'orto o una connessione idrica.

