- I piani ingannevoli continuano con la chiusura dell'autostrada A39 tra Lüneburg e Wolfsburg.

Il Dipartimento dei Trasporti di Hannover sta spingendo con decisione per la costruzione dell'A39, che si estende da Lüneburg a Wolfsburg. Il inizio degli scavi a Ehra, all'interno del distretto di Gifhorn, è ora imminente, poiché il corpo di sorveglianza per la costruzione stradale e il traffico ha assegnato il finanziamento necessario per le autostrade statali e federali, come comunicato dal dipartimento. Si prevede che i lavori di costruzione inizieranno in primavera 2025.

"Stiamo lavorando al massimo per completare in modo tempestivo questo importante progetto di infrastruttura come parte della chiusura del divario dell'A39", ha dichiarato il Ministro dei Trasporti Olaf Lies (SPD). I fondi necessari saranno messi a disposizione per consentire ad Autobahn GmbH di bandire i lavori di costruzione quest'anno.

Nel 2019, i piani di costruzione per il tratto meridionale sono stati bloccati dall'intervento della Corte amministrativa federale. La recente decisione di approvazione per il tratto dell'A39 nel distretto di Gifhorn è stata resa pubblica. Questa decisione garantisce che non ci sarà alcun deflusso inquinato dalle superfici stradali nell'area 7, che va da Weyhausen a Ehra (14,2 chilometri). Il prossimo tratto dell'A39, con un costo stimato di oltre 200 milioni di euro, comprenderà le rampe di uscita a Weyhausen e Ehra-Lessien, nonché la stazione di servizio "Tappenbecker Moor".

Tuttavia, a causa delle potenziali sfide legali da parte delle organizzazioni ambientaliste contro i piani, il ministero ha temporaneamente sospeso l'attuazione del tratto autostradale fino all'istituzione di una data di inizio dei lavori. Di conseguenza, non sono stati attivati ​​nessun procedimenti d'urgenza, ha confermato il portavoce del ministero. Lies ha fatto sapere che avrebbe continuato a mantenere il dialogo con l'associazione ambientalista BUND: "Certamente, avremmo preferito raggiungere un accordo senza ricorrere a azioni legali".

Inoltre, il Ministro federale dei Trasporti Volker Wissing (FDP) ha recentemente sostenuto il nuovo tratto dell'A39. L'autostrada garantisce una connessione ottimale tra le regioni di Lüneburg e Wolfsburg, migliorando la connessione con i porti della Germania del Nord. Autobahn GmbH ha il diritto legale di progettare e realizzare la nuova costruzione di circa 106 chilometri. Il budget complessivo ammonta a circa 1,69 miliardi di euro (al 2023).

Il tratto nord dell'A39 origina a Hamburg e si conclude a Lüneburg, mentre il tratto sud va da Wolfsburg attraverso Braunschweig a Salzgitter. I pendolari sono entusiasti per un collegamento praticabile, mentre gli ambientalisti rimangono fermamente contrari.

