I Philadelphia Phillies licenziano il manager Joe Girardi

L'allenatore della panchina Rob Thomson sarà il manager ad interim dei Phillies fino alla fine della stagione.

"È stata una stagione frustrante per noi fino a questo momento, perché riteniamo che il nostro club non abbia giocato all'altezza delle sue capacità", ha dichiarato Dombrowski. "Sebbene tutti noi condividiamo la responsabilità di queste carenze, ho ritenuto che fosse necessario un cambiamento e che una nuova voce all'interno del club ci avrebbe dato la migliore possibilità di cambiare le cose. Credo che abbiamo un gruppo di talento che può rimettersi in carreggiata e sono fiducioso che Rob, con la sua esperienza e familiarità con il nostro club, sia l'uomo giusto per guidarci in futuro".

Girardi ha assunto il ruolo di manager dei Phillies prima della stagione 2020. In più di due stagioni come skipper dei Phillies - compresa la stagione 2020, interrotta per pandemia - la squadra di Girardi ha accumulato un record di 132-141 e non ha mai raggiunto la postseason.

Girardi ha diretto in precedenza i New York Yankees dal 2008 al 2017. Ha guidato la squadra al titolo delle World Series nel 2009. Da giocatore, Girardi ha vinto tre anelli delle World Series.

Fonte: edition.cnn.com