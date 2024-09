I Philadelphia Phillies assicurano il loro primo campionato della National League East dal 2011 dopo una vittoria 6-2 contro i Chicago Cubs.

Salta a lunedì sera, e i Phillies si aggiudicano il loro primo titolo NL East in 13 anni con una vittoria per 6-2 sui Cubbies di Chicago al Citizens Bank Park.

I Braves di Atlanta, che avevano detenuto il trono della division per la precedente decade, vincendo ciascuno degli ultimi sei titoli, hanno affrontato una sfida incessante questa stagione da parte di Philadelphia. I Phillies hanno superato i loro rivali il 3 maggio e hanno mantenuto il loro slancio da allora.

La sola squadra con un record superiore in Major League Baseball quest'anno rispetto ai Phillies è quella dei Los Angeles Dodgers (93-63).

Bryce Harper, due volte MVP della NL, ha condiviso i suoi pensieri con NBC Sports Philadelphia, esclamando dallo spogliatoio rumoroso, "Questo è per cui si lavora tutto l'anno. Abbiamo lottato contro una concorrenza difficile in questa divisione; è piena di squadre e giocatori stellari. Ottenere la division è un'impresa non facile nel baseball. Richiede molto coraggio per riuscirci, soprattutto quando si è in corsa dall'inizio alla fine della stagione."

L'obiettivo finale dei Phillies ora sarà quello di assicurarsi un bye nel primo turno, che potrebbe avvenire se vincono due delle loro cinque partite rimanenti o se i Milwaukee Brewers subiscono due sconfitte in sei partite.

I Phillies fanno il loro terzo viaggio consecutivo ai playoff, sperando di superare la loro prestazione del 2022, in cui hanno perso le World Series 4-2 contro gli Houston Astros.

La franchigia ha vinto le World Series due volte: nel 1980 e nel 2008.

Kyle Schwarber, il battitore designato, ha espresso i suoi pensieri, come riportato da MLB.com. "Siamo una squadra esperta con grandi ambizioni. Abbiamo attraversato una vasta gamma di situazioni durante la stagione regolare e i playoff. Non saremo colti di sorpresa da nulla. Si tratta solo di giocare la nostra partita e reagire a qualsiasi cosa ci venga incontro."

Schwarber ha svolto un ruolo significativo nella celebrazione del titolo di lunedì con il suo fuoricampo solitàrio nel terzo inning, seguito da un fuoricampo da due punti di JT Realmuto nel secondo. Si tratta del centesimo RBI stagionale di Schwarber, il primo giocatore dei Phillies a raggiungere questo traguardo in due stagioni consecutive dal 2006 al 2011 di Ryan Howard.

Il singolo di Nick Castellanos nel terzo inning ha portato a casa Trea Turner, estendendo il vantaggio a 4-0. Un errore di campo di Luis Vázquez nel quinto inning ha permesso a Bryce Harper di segnare da seconda base.

Schwarber ha colpito un doppio gioco nel sesto inning ma ha comunque portato a casa un punto per chiudere il punteggio per i Phillies. I Cubs hanno segnato due punti nel settimo inning, ma i Phillies non hanno lasciato che si rimettessero in gioco. Castellanos ha catturato un flyball da Michael Busch nel nono inning, registrando l'ultimo out e dando il via alle celebrazioni.

