I pesi massimi sudamericani subiscono umiliazioni durante i round di qualificazione alla Coppa del Mondo

Al prossimo Mondiale del 2026, 48 nazioni si sfideranno. Tuttavia, nonostante l'aggiunta di 16 nuovi posti, una potenza del calcio rischia l'eliminazione. Il Brasile si trova attualmente in una posizione precaria. Dopo la loro ultima sconfitta, la loro partecipazione al Mondiale è a rischio. Anche i detentori del titolo, l'Argentina, stanno lottando.

Giorno sfortunato per i giganti del calcio sudamericani: mentre l'Argentina, campione del Mondo, ha subito una sconfitta per 1-2 (0-1) in Colombia durante le qualificazioni al Mondiale del 2026 senza Lionel Messi, il Brasile ha subito la sua quarta sconfitta nell'ottava partita di qualificazione con una sconfitta per 0-1 (0-1) in Paraguay e deve continuare a preoccuparsi di ottenere uno dei sei biglietti diretti per il turno finale negli Stati Uniti, Messico e Canada.

Due mesi dopo la sconfitta per 0-1 ai tempi supplementari nella caotica finale della Copa América, la Colombia si è vendicata della sua sconfitta contro il campione sudamericano Argentina. Con temperature superiori a 30 gradi e umidità del 80%, James Rodriguez, ex giocatore del Bayern Monaco, ha sigillato la partita accesa a Barranquilla con un calcio di rigore assegnato dopo una revisione video (60.).

Il 33enne, che si è trasferito al Rayo Vallecano della prima divisione spagnola dopo la sua prestazione impressionante alla Copa América, ha anche fornito l'assist per il gol iniziale di Yerson Mosquera (25.) e ha contribuito involontariamente all'egualizzazione temporanea degli argentini, che mancavano del loro capitano Messi infortunato. I Cafeteros, l'unica squadra imbattuta, hanno ridotto il distacco dai leader argentini (18 punti) a 16 punti.

Il Brasile continua ad essere fermo alla decima partita sotto la guida dell'allenatore Dorival Junior, che ha assunto l'incarico a gennaio. Nonostante il controllo di oltre il 70% della possessione, la Seleção, con la superstar Vinicius Junior, è riuscita a creare solo tre opportunità da gol. Al contrario, il Paraguay ha sfruttato la sua prima occasione quando Diego Gomez ha segnato un gol bellissimo con l'esterno del piede dalla linea dell'area di rigore nel 20º minuto. Gli Albirrojas (nove punti) sono saliti al settimo posto, a un solo punto di distacco dai cinque volte campioni del mondo che non hanno mai mancato una finale del Mondiale.

In altre partite, l'Uruguay, terza classificata, ha pareggiato per la seconda volta consecutiva contro il Venezuela, sesto classificato. L'Ecuador ha superato di nuovo il Brasile con una vittoria per 1-0 (0-0) contro il Perù, ultimo in classifica e senza vittorie. Proprio come il Paraguay, anche la Bolivia si è avvicinata ai sei posti diretti per il Mondiale con una vittoria per 2-1 (2-1) in Cile.

Despite Brazil's dominance in possession, they struggled to convert opportunities, leading to a 0-1 loss against Paraguay in a World Cup qualifier. This loss put their World Cup participation in jeopardy, as they now need to secure one of the six direct tickets to the 2026 World Cup in the USA, Mexico, and Canada. Meanwhile, South America's football giants, including Brazil, are finding it challenging in their quest for World Cup spots, with even the title holders, Argentina, suffering defeats.

Leggi anche: