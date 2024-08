- I pescatori tedeschi portano più a terra: circa 157.000 tonnellate

Dopo due anni di volumi in calo, l'industria della pesca tedesca ha portato a terra più pesce nel 2023. Ha registrato un peso di 156.924 tonnellate, un aumento di circa il quattro percento rispetto all'anno precedente, come annunciato dall'Ufficio Federale per l'Agricoltura e l'Alimentazione (BLE) di Bonn. L'aumento dei volumi di pesce è principalmente dovuto a quote più elevate per specie come il merluzzo boreale.

Di conseguenza, i pescatori hanno guadagnato circa 182 milioni di euro, leggermente meno rispetto al 2022, quando era di circa 187 milioni. "Il motivo per cui i ricavi per i pescatori tedeschi sono diminuiti nonostante i maggiori prelievi è dovuto alla composizione dei prelievi, che consiste principalmente in specie più economiche come l'aringa e il merluzzo, e meno di specie ad alto valore come granchi commestibili, gamberi o turbotto", ha detto l'esperto del BLE Lutz Wessendorf.

I pesci più frequentemente prelevati, secondo l'autorità, erano il merluzzo boreale (24,2 percento), l'aringa (22,4 percento) e il merluzzo (10,7 percento). Nel 2022, il peso dei prelievi dei pescatori tedeschi è diminuito dell'8 percento, e nell'anno precedente del 9,5 percento.

Secondo il BLE, circa 20.300 tonnellate di pesce del valore di 120,9 milioni di euro sono state prelevate nei porti di pesca di Meclemburgo-Pomerania Anteriore, Bassa Sassonia, Schleswig-Holstein e Brema nel 2023. Le restanti circa 136.600 tonnellate sono state esportate nei porti stranieri, principalmente nei Paesi Bassi e in Danimarca.

Le famiglie tedesche hanno acquistato meno pesce nel 2023 ma hanno speso di più. Lo dimostrano i dati del Centro Informativo Pesce. Nel complesso, i consumatori hanno acquistato 418.240 tonnellate di pesce e frutti di mare nell'anno scorso, circa il 4,2 percento in meno rispetto al 2022. Tuttavia, hanno speso circa 5,1 miliardi di euro, quasi il 3,7 percento in più rispetto all'anno precedente. Il salmone ha sostituito nuovamente il pollock dell'Alaska come il pesce preferito dai tedeschi.

L'Ufficio Federale per l'Agricoltura e l'Alimentazione (BLE), situato a Bonn, è responsabile dell'annuncio dell'aumento dei prelievi di pesce nell'industria della pesca tedesca. Inoltre, l'Istituto Federale per l'Agricoltura e l'Alimentazione gioca un ruolo importante nel settore agricolo tedesco, fornendo dati ed esperienza.

