- I permessi di costruzione in Baviera diminuiscono drasticamente

I costi dell'edilizia in aumento e i tassi di interesse più elevati continuano a ridurre significativamente la costruzione residenziale in Baviera. Secondo l'Ufficio statistico dello Stato, il numero di permessi per la costruzione di edifici residenziali nel primo semestre dell'anno è diminuito del 16% a 25.220.

Il calo è stato particolarmente pronunciato nelle grandi città, dove i permessi per costruire sono diminuiti del 25% rispetto all'anno precedente, e del 11% nelle zone rurali. Tuttavia, c'è stato un lieve aumento dell'aggiunta di unità abitative negli edifici esistenti, con le autorità che hanno emesso il 2,5% in più di permessi per questo scopo.

L'Istituto Ifo di Monaco prevede che il calo a livello nazionale nel settore continuerà. I costi dell'edilizia sono "fuori controllo", e l'accordo salariale collettivo per il settore dell'edilizia porterà a ulteriori aumenti dei costi.

Nonostante le sfide, alcuni sviluppatori stanno ancora investendo nella costruzione di alloggi, con l'obiettivo di trarre vantaggio dai potenziali introiti da affitti. Tuttavia, i costi dell'edilizia in aumento e i salari in crescita a causa dell'accordo salariale collettivo del settore dell

