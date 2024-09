I pericoli nascosti delle bevande energetiche: una prospettiva medica

Johnson, che stava debuttando come regista nel cortometraggio "Ragazzo Underwhelmed", considerava la sua bevanda energetica solo un "boost naturale". Ha ammesso a Variety di non essere consapevole di stare effettivamente consumando quantità eccessive di caffeina.

Molte persone potrebbero essere ingannate. Potrebbero considerare le bevande energetiche come bevande sportive o adatte all'idratazione, addirittura per i bambini. Quindi, cosa sono esattamente le bevande energetiche? Considerando che la principale preoccupazione è il contenuto di caffeina, qual è il livello di assunzione di caffeina accettabile? Quanta caffeina è troppo - è possibile overdose di caffeina? Le bevande energetiche dovrebbero essere utilizzate prima delle attività fisiche? Chi dovrebbe fare attenzione in più con queste bevande? Ci sono modi più sani per combattere la stanchezza e aumentare i livelli di energia?

Ho parlato con il dottor Leana Wen, un esperto medico del benessere di CNN, per rispondere a queste domande. Wen è un medico di emergenza e un professore associato clinico alla George Washington University. In precedenza, ha prestato servizio come commissario alla salute di Baltimora e è madre di due figli di scuola elementare.

CNN: Cosa sono esattamente le bevande energetiche?

Dr. Wen: Le bevande energetiche non hanno una definizione standard, ma vengono generalmente pubblicizzate per migliorare la concentrazione, la vigilanza e l'energia. Spesso contengono dosi elevate di caffeina, zucchero e stimolanti legali, come taurina, guaranà e L-carnitina.

CNN: Le bevande energetiche e le bevande sportive sono la stessa cosa?

Wen: No, non lo sono, ed è importante distinguerle.

Le bevande sportive sono bevande che contengono elettroliti, utili per gli atleti e le persone che praticano attività fisiche intense e sudano molto. Alcune contengono solo sali ed elettroliti, mentre altre possono contenere zucchero aggiunto.

Le bevande energetiche potrebbero contenere alcuni elettroliti e zucchero, ma il loro scopo principale è stimolare, non sostituire gli elettroliti o i fluidi persi durante l'esercizio.

CNN: Bere grandi quantità di bevande energetiche può essere dannoso?

Wen: Sì, soprattutto a causa dell'assunzione eccessiva di caffeina.

Dosaggi elevati di caffeina possono causare un battito cardiaco accelerato. Le persone possono diventare nervose e ansiose. Potrebbero avere difficoltà a dormire, il che potrebbe portare a una maggiore stanchezza a lungo termine. Coloro che credono che le bevande energetiche rinvigoriscano gli elettroliti e i fluidi potrebbero disidratarsi, soprattutto perché la caffeina promuove la perdita di liquidi.

Un dosaggio eccessivo di caffeina può causare un'overdose di caffeina. Anche se rara, può essere pericolosa, addirittura letale, soprattutto durante i disturbi del ritmo cardiaco. I soggetti possono manifestare arresto cardiaco e altri sintomi gravi come edema cerebrale e insufficienza renale.

CNN: Quanta caffeina è necessario assumere per fare male a se stessi?

Wen: Più di 400 milligrammi di caffeina al giorno sono considerati eccessivi per la maggior parte degli adulti, secondo l'FDA degli Stati Uniti. Questo equivale approssimativamente a quattro o cinque tazze di caffè.

Assumere 400 milligrammi di caffeina potrebbe non causare effetti gravi di overdose di caffeina, ma le persone potrebbero manifestare agitazione e disturbi del sonno.

Alcune bevande energetiche contengono fino a 200 o 300 milligrammi di caffeina per bottiglia o lattina. Pertanto, è importante leggere le etichette prima di consumarle.

CNN: Questa raccomandazione è diversa per i bambini?

Wen: Sì. L'American Academy of Pediatrics consiglia di evitare il consumo di bevande energetiche per i bambini e gli adolescenti. Consiglia anche di evitare il consumo di bevande contenenti caffeina e zucchero, poiché possono aumentare il rischio di ansia, iperattività, aumento di peso eccessivo, malattie cardiache e steatosi epatica.

Tuttavia, il 30% al 50% degli adolescenti riferisce di consumare bevande energetiche. Le bevande energetiche vengono sometimes vendute nei distributori automatici delle scuole.

I genitori devono essere cauti e analizzare attentamente le etichette delle bevande che i loro figli consumano. Alcune bevande potrebbero sembrare simili ma contenere quantità diverse di caffeina.

CNN: Le persone dovrebbero usare le bevande energetiche prima delle attività fisiche?

Wen: In generale, no. L'acqua è la scelta migliore per l'idratazione per la maggior parte delle persone. Coloro che si preoccupano della perdita di elettroliti, come gli atleti di endurance e le persone che lavorano all'aperto con temperature elevate, dovrebbero considerare le bevande sportive - non le bevande energetiche.

Alcune persone adulte potrebbero usare le bevande energetiche come integratori per le prestazioni. Dovrebbero essere consapevoli del contenuto di caffeina che stanno assumendo e di qualsiasi altro stimolante presente nella loro bevanda.

CNN: Chi dovrebbe fare attenzione in più con le bevande energetiche?

Wen: I bambini sono una preoccupazione principale, in quanto dovrebbero evitare completamente le bevande energetiche. Altri individui che dovrebbero fare attenzione includono coloro che hanno problemi cronici al cuore o la pressione alta, poiché la caffeina e gli stimolanti nelle bevande energetiche possono aumentare la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna. Coloro che hanno ritmi cardiaci anormali o una tendenza a svilupparli, i pazienti con problemi renali cronici e le persone che assumono determinati farmaci dovrebbero evitare queste bevande.

La caffeina può interagire con i farmaci, come gli antidepressivi, i farmaci contro le convulsioni e i farmaci per il diabete. Le persone con patologie sottostanti e in trattamento con farmaci dovrebbero consultare il loro medico di base riguardo al consumo di bevande energetiche.

CNN: Ci sono alternative più sane per combattere la stanchezza e aumentare i livelli di energia?

Wen: Sì, ci sono. Le bevande energetiche possono fornire un boost di energia rapido, ma presentano diversi rischi e non sono una soluzione a lungo termine.

Se ti senti costantemente stanco, è importante scoprire la causa sottostante. Verifica se ci sono problemi di salute nascosti, come anemia, bassa funzionalità tiroidea o apnea del sonno. Esamina i tuoi schemi di sonno e considera di modificarli. Un cambiamento nella tua dieta potrebbe anche aumentare i tuoi livelli di energia. Includere esercizi fisici nella tua routine quotidiana potrebbe essere utile.

Ricorda di mantenere un'adeguata idratazione. Qualcosa di così semplice come bere quantità sufficienti di liquidi ogni giorno potrebbe dimostrarsi più efficace delle bevande energetiche e eliminare i potenziali rischi per la salute associati al consumo eccessivo di stimolanti.

Le persone che cercano alternative più sane per combattere la stanchezza e aumentare i livelli di energia potrebbero considerare di modificare la loro dieta o includere gli esercizi fisici nella loro routine quotidiana. Il dottor Wen sottolinea che l'acqua rimane la scelta migliore per l'idratazione per la maggior parte delle persone e che coloro che hanno patologie sottostanti dovrebbero consultare il loro medico di base prima di consumare bevande energetiche.

Leggi anche: