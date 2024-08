Sommario

Cosa accade al corpo quando si salta da un trampolino da 10 metri?

Quante volte si verificano infortuni a causa di salti in acqua da altezze elevate?

Chi non dovrebbe saltare dal trampolino da 10 metri?

Come prepararsi al meglio per un salto dal trampolino da 10 metri?

Qual è la posizione del corpo più sicura per il salto?

Quanto sono pericolose altre varianti di salto?

Fa differenza saltare dal trampolino o da una tavola?

Si può volare troppo lontano correndo e finire sul bordo della piscina?

Perché alcune persone possono saltare da grandi altezze senza farsi male?

Quanto è pericoloso l'ingresso in acqua dopo il salto?

Il trampolino da 10 metri in piscina è un vero e proprio tabù per alcune persone, mentre per altre il salto rappresenta una sfida o addirittura un'occasione per mettersi in mostra. L'ammirazione per l'altezza non è infondata, poiché il salto dal trampolino da 10 metri comporta un rischio. Soprattutto i meno esperti possono subire gravi infortuni che potrebbero anche essere fatali. Lunedì si è verificato un incidente balneare con esito fatale a Bremen. Il 23enne avrebbe probabilmente subito lesioni interne durante il salto, come ha riferito la polizia.

Cosa rende il salto dal trampolino da 10 metri così pericoloso? Quale variante di salto è la più sicura? E come ci si può preparare per un simile salto? Un overview dei punti più importanti.

Cosa accade al corpo quando si salta da un trampolino da 10 metri?

Non è solo acqua? Ripensaci! "Da quest'altezza, l'acqua è dura come il cemento", dice Joachim Rödig, primario della clinica di ortopedia e traumatologia dell'ospedale Maria Hilf di Mönchengladbach. In un'intervista con la "Rheinische Post" (RP), mette in guardia: "Saltando da un trampolino da 10 metri si sviluppa una forza estrema". Se si atterra male sull'acqua, si possono subire gravi infortuni - "simili a un incidente in moto". Le ossa possono rompersi, la pelle può lacerarsi e sono possibili lesioni interne e contusioni al petto.

Quante volte si verificano infortuni a causa di salti in acqua da altezze elevate?

Non ci sono numeri in questo senso. Tuttavia, una statistica dell'Associazione Tedesca di Salvamento (DLRG) mostra che nel 2023 si sono verificati almeno 378 incidenti balneari con morte per annegamento, 23 in più rispetto all'anno precedente. La maggior parte dei casi (90 percento) si è verificata in acque interne - comprese le laghi (138) e i fiumi (135). L'DLRG therefore avverte contro il bagno in acque non sorvegliate. Nelle piscine, ci sono stati i meno incidenti mortali per annegamento. Nel 2023 ce ne sono stati otto.

Chi non dovrebbe saltare dal trampolino da 10 metri?

Chi non ha esperienza nel salto non dovrebbe subito saltare dal trampolino da 10 metri. "Svalutare se stessi è pericoloso", dice Roland Scheidemann dell'Associazione Tedesca di Salvamento (DLRG) in un'intervista con la "RP". Chi è incerto dovrebbe essere ragionevole e scendere. Ogni saltatore assume la responsabilità del proprio salto da 10 metri. Anche se il personale di sorveglianza può garantire che la piscina sia libera e che ci sia una sola persona sul trampolino alla volta, è ancora "fatale se qualcuno tenta un tuffo a testa in giù che non è esperto", secondo Scheidemann.

Matti Büchner è il capo del dipartimento di tuffi del Berliner TSC e addestra atleti professionisti come allenatore di supporto nazionale. La DPA gli ha chiesto come approcciarsi al primo tuffo da una piattaforma da 10 metri. Consiglia un approccio graduale - dal trampolino da 1 metro a quello da 3 metri e così via. Questa strategia viene utilizzata anche da atleti di élite fino a quando non hanno abbastanza tensione corporea per un ingresso dritto. Spiega: "Da una piattaforma da 10 metri si colpisce l'acqua a circa 50 km/h, è un impatto notevole".

Qual è la posizione del corpo più sicura per un tuffo?

Il tuffo più sicuro è quello dritto e teso: braccia vicine al corpo, gambe chiuse, punte dei piedi. Questa offre la minore resistenza all'impatto con l'acqua. Tuttavia, in generale, qualsiasi tuffo deve essere eseguito correttamente per essere il più a basso rischio possibile. Un tuffo a pancia in giù o sulla schiena anche da un trampolino da 1 metro può fare male.

Quanto sono pericolose altre varianti di tuffo?

La durezza dell'acqua è evidente anche a basse altezze, soprattutto se si fa un tuffo a pancia in giù invece di un tuffo a testa in giù. Un atterraggio sfavorevole sulla superficie dell'acqua può diventare rapidamente doloroso. Quando si tuffa in acqua, la superficie del corpo più piccola è meglio. Ma quale è la più sicura? Una squadra di ricerca dell'Università di Cornell negli Stati Uniti ha testato quali forze agiscono sul corpo e quali lesioni aspettarsi quando si tuffa a testa in giù, a mani in giù o a piedi in giù. Per l'esperimento, sono stati stampati in 3D dei manichini e sparati in acqua. I sensori hanno misurato le forze all'impatto e le telecamere ad alta velocità hanno documentato l'esperimento.

Qual è la variante di tuffo più sicura tra le tre? Nessuna sorpresa: il "candela", o il tuffo dritto con i piedi in avanti. Il rischio di lesioni aumenta solo ad un'altezza di 15 metri con questa variante, principalmente per le ginocchia. Per evitare lesioni alla pelle, allunga le dita dei piedi e non toccare la superficie dell'acqua con i piedi piatti. Con il classico tuffo di testa, dove i palmi delle mani sono uniti sopra la testa, il rischio di lesioni aumenta da 12 metri. Da quest'altezza, sono possibili fratture del cranio. Per evitare lesioni alle spalle, irrigidisci le braccia e le spalle all'ingresso. I tuffi a testa in giù, con le braccia vicine al corpo, sono i più pericolosi. I risultati della ricerca suggeriscono che un tuffo del genere da un'altezza di soli 8 metri può causare lesioni significative, che potrebbero interessare il collo e la colonna vertebrale.

Fa differenza tuffarsi da una piattaforma o da un trampolino?

Una piattaforma è fissa, mentre i trampolini sono mobili. Ciò significa che è necessario avere molta tensione corporea nella parte centrale del corpo.both the abdominal and back muscles should be tense when diving from a board. Otherwise, you might "collapse" and this could negatively affect your dive – for example, you might land in a side or forward position.

A ten-meter diving board must be at least 13.5 meters wide from the edge of the diving tower. To clear this, the running speed would need to be 30 km/h. However, the risk from the height is great, especially if one loses control of their body and hits the water in an unfavorable position. It's also important to always ensure that no one is in the water who could be landed on during the dive. Once in the air, the dive cannot be reversed. It's best to have someone signal when the water is clear. Expert Büchner strongly advises against diving from a diving board with a running start. "They have a nasty anti-slip coating, and if you fall, you can really scrape yourself up," he explains. Instead, he suggests standing at the front of the board and bouncing up and down a couple of times like on a trampoline - with proper body tension, of course - before jumping into the water.

Perché alcune persone possono saltare da grandi altezze senza farsi male?

Tecnica! Sia i tuffatori professionisti che gli avventurosi saltatori di scogliere, la tensione corporea è fondamentale. Ciò rende il corpo più compatto. Una posizione di entrata allenata è anche importante. L'altezza massima documentata da cui una persona abbia mai saltato è di 58.8 metri. L'estremo atleta Laso Schaller è stato colui che ha saltato da una cascata in Ticino. Quando ha colpito l'acqua, viaggiava a 123 km/h. Schaller è atterrato in acqua schiumosa, che era meno dura di una superficie liscia, ma si è comunque strappato il legamento collaterale mediale.

Quanto è pericoloso l'ingresso in acqua dopo il salto?

Una piscina per tuffi professionale è profonda cinque metri. Una piscina in una piscina pubblica può essere meno profonda. Pertanto, l'esperto Büchner consiglia di controllare la profondità prima di tuffarsi. Con una profondità della piscina di cinque metri, il corpo viene generalmente frenato abbastanza all'ingresso, ma con una profondità dell'acqua inferiore, egli consiglia di aiutare. Allarga le braccia e le gambe leggermente dal corpo per aumentare la resistenza. Ma attenzione: Solo sott'acqua.

