Indice

Cosa accade al corpo quando si salta da un trampolino da 10 metri?

Quante volte si verificano infortuni a causa di tuffi dall'alto?

Chi non dovrebbe saltare dal trampolino da 10 metri?

Come prepararsi al meglio per un tuffo dal trampolino da 10 metri?

Qual è la posizione del corpo più sicura per il tuffo?

Quanto sono pericolose altre varianti di tuffi?

Fa differenza saltare dal trampolino o da una tavola?

Si può volare troppo lontano correndo e finire sul bordo della piscina?

Perché alcune persone possono saltare da grandi altezze senza farsi male?

Quanto è pericoloso l'ingresso in acqua dopo il tuffo?

- I pericoli e i modi più sicuri per saltare da una torre alta tre metri

Il trampolino da 10 metri in piscina è un vero e proprio tabù per alcuni, mentre per altri il tuffo è una prova di coraggio o addirittura un'occasione per mettersi in mostra. Il rispetto per l'altezza non è infondato, poiché il tuffo dal trampolino da 10 metri comporta un rischio. Soprattutto i meno esperti possono riportare gravi infortuni, che nel peggiore dei casi possono essere fatali. Lunedì si è verificato un incidente balneare con esito fatale a Bremen. Il 23enne aveva presumibilmente riportato lesioni interne durante il tuffo, come ha riferito la polizia.

Cosa rende il tuffo dal trampolino da 10 metri così pericoloso? Quale variante di tuffo è la più sicura? E come ci si può preparare per un simile tuffo? Un'overview dei punti più importanti.

Cosa accade al corpo quando si salta da un trampolino da 10 metri?

È solo acqua, giusto? Sbagliato! "A questa altezza, l'acqua è dura come il cemento", dice Joachim Rödig, primario della clinica di ortopedia e traumatologia dell'ospedale Maria Hilf di Mönchengladbach. In un'intervista con la "Rheinische Post" (RP), mette in guardia: "Nel salto dal trampolino da 10 metri si sviluppa una forza estrema". Se si atterra male sull'acqua, si possono riportare gravi infortuni - "simili a un incidente in moto". Possono rompersi le ossa, la pelle può lacerarsi e sono possibili anche lesioni interne e contusioni al petto.

Quante volte si verificano infortuni a causa di tuffi dall'alto?

Non ci sono numeri precisi in merito. Tuttavia, una statistica della Associazione tedesca di salvataggio (DLRG) mostra che nel 2023 si sono verificati almeno 378 incidenti balneari con morte per annegamento, 23 in più rispetto all'anno precedente. La maggior parte dei casi (90 percento) si è verificata in acque interne - tra cui laghi (138) e fiumi (135). La DLRG quindi mette in guardia dal fare il bagno in acque non sorvegliate. Nelle piscine, ci sono stati i meno incidenti mortali per annegamento. Nel 2023 ce ne sono stati otto.

Chi non dovrebbe saltare dal trampolino da 10 metri?

Chi non ha esperienza nel tuffo non dovrebbe subito saltare dal trampolino da 10 metri. "Sottovalutarsi è pericoloso", dice Roland Scheidemann della DLRG in un'intervista con la "RP". Chi è incerto dovrebbe essere ragionevole e scendere. Ogni tuffatore assume la responsabilità del proprio tuffo dal trampolino da 10 metri. Anche se il personale di sorveglianza può garantire che la piscina sia libera e che ci sia una sola persona sul trampolino alla volta, è ancora "fatale se qualcuno tenta un tuffo a testa in giù che non è esperto", secondo Scheidemann.

Matti Büchner è il responsabile del dipartimento di tuffi del Berliner TSC e addestra professionisti come trainer di supporto nazionale. La DPA gli ha chiesto come approcciarsi al primo tuffo dal trampolino da 10 metri. Consiglia un approccio graduale - dal trampolino da 1 metro a quello da 3 metri e così via. Questa strategia viene utilizzata anche da atleti di élite fino a quando non hanno abbastanza tensione corporea per un ingresso dritto. Spiega: "Dal trampolino da 10 metri si arriva in acqua a circa 50 km/h, è un impatto notevole".

Qual è la posizione del corpo più sicura per il tuffo?

Il tuffo più sicuro è quello dritto e teso: braccia vicine al corpo, gambe chiuse, punte dei piedi. Questa offre la minor resistenza all'impatto con l'acqua. Tuttavia, in generale, ogni tuffo deve essere eseguito in modo pulito per essere il più possibile privo di rischi. Anche un tuffo a pancia in giù o sulla schiena da un trampolino da 1 metro può fare male.

Quanto sono pericolose altre varianti di tuffi?

La durezza dell'acqua si fa sentire anche a basse altezze, soprattutto se si esegue un tuffo a pancia in giù invece di un elegante tuffo a testa in giù. Un atterraggio non favorevole sulla superficie dell'acqua può diventare rapidamente doloroso. La regola empirica per tuffarsi in acqua è: più piccola è la superficie corporea, meglio è. Ma quale è la più sicura? Un equipe di ricerca dell'Università di Cornell negli Stati Uniti ha testato quali forze agiscono sul corpo e quali lesioni aspettarsi quando si entra in acqua a testa in giù, mani o piedi. Per l'esperimento, sono stati stampati in 3D dei manichini e sparati in acqua. I sensori hanno misurato le forze all'impatto e le telecamere ad alta velocità hanno documentato l'esperimento.

Qual è la variante di tuffo più sicura tra le tre? Nessuna sorpresa: il "candela", ovvero il tuffo diritto con i piedi in avanti. Il rischio di infortunio aumenta solo a partire da un'altezza di 15 metri nel caso di questa variante, specialmente per le ginocchia. Per evitare lesioni alla pelle, allunga le dita dei piedi e non atterrare piatto sulla superficie dell'acqua. Con il classico tuffo di testa, dove i palmi delle mani sono uniti sopra la testa, il rischio di infortunio aumenta a partire da 12 metri. Da questa altezza sono possibili fratture craniche. Per evitare lesioni alle spalle, irrigidisci le braccia e le spalle all'ingresso. I tuffi a testa in giù con le braccia vicine al corpo sono i più pericolosi. Gli studi suggeriscono che un tuffo del genere da un'altezza di soli 8 metri può causare infortuni significativi, che potrebbero interessare il collo e il midollo spinale. Questo è dimostrato dal confronto con le forze di pressione note per causare lesioni ossee e muscolari.

Fa differenza se si tuffa dalla piattaforma o dal trampolino?

Una piattaforma è fissa, i trampolini sono mobili. Ciò significa che è necessario molto più controllo del corpo nel punto centrale.both the abdominal and back muscles should be tense when diving from a board. Otherwise, one might "collapse" which could negatively affect the dive execution – for example, the diver might end up in a side or forward position.

Si può oltrepassare il bordo della piscina atterrando di corsa?

Sì, è possibile oltrepassare il bordo della piscina atterrando di corsa. Questo è più probabile che accada se il tuffatore non ha abbastanza controllo sulla velocità e sull'inerzia durante la corsa e il salto. È importante mantenere la tecnica e il controllo della velocità per evitare questo.

Un trampolino da 10 metri deve essere largo almeno 13,5 metri dal bordo della torre di tuffo. Per superare questa distanza, la velocità di corsa dovrebbe essere di 30 km/h. Tuttavia, il rischio a causa dell'altezza è grande, specialmente se si perde il controllo del proprio corpo e si atterra in una posizione sfavorevole. Inoltre, quando si prende la rincorsa, è sempre importante assicurarsi che non ci sia nessuno in acqua su cui si potrebbe atterrare. Una volta in aria, il tuffo non può essere invertito. È meglio aspettare un segnale da qualcuno che l'acqua è libera. L'esperto Büchner sconsiglia vivamente di correre e saltare da un trampolino. "Hanno un brutto rivestimento antiscivolo, e se si cade, ci si può davvero spellare", spiega. Invece, suggerisce di stare davanti al trampolino e saltare su e giù un paio di volte come su un trampolino - con la giusta tensione del corpo - prima di tuffarsi in acqua.

Perché alcune persone possono saltare da grandi altezze senza farsi male?

Tecnica! Che si tratti di tuffatori professionisti o di avventurosi tuffatori da scogliera, la tensione del corpo è fondamentale. Ciò rende il corpo più compatto. È anche importante una posizione di entrata allenata. L'altezza massima documentata da cui un essere umano abbia mai saltato è di 58,8 metri. L'estremo atleta Laso Schaller è stato colui che ha saltato da una cascata in Ticino. All'entrata in acqua, ha raggiunto una velocità di 123 km/h. Schaller è atterrato in acqua schiumosa, che era meno dura di una superficie liscia, ma si è comunque strappato la fascia interna.

Quanto è pericoloso l'ingresso dopo il salto?

Una piscina per tuffi professionale è profonda cinque metri. Una piscina in una piscina pubblica può essere meno profonda. Pertanto, l'esperto Büchner consiglia di controllare la profondità prima di tuffarsi. Con una profondità della piscina di cinque metri, il corpo viene generalmente rallentato abbastanza all'entrata, ma con una profondità inferiore, egli consiglia di aiutare. Braccia e gambe possono essere aperte dal corpo per aumentare la resistenza. Ma attenzione: solo sott'acqua.

Il 23enne di Brema che ha saltato dal trampolino da 10 metri ha purtroppo subito gravi lesioni interne, evidenziando il pericolo di saltare da altezze simili senza la giusta preparazione. Per minimizzare il rischio di infortuni, è consigliato avvicinarsi al primo tuffo gradualmente, partendo da un trampolino più basso e aumentando gradualmente l'altezza.

Per quanto riguarda la variante di tuffo più sicura, il team di ricerca dell'Università di Cornell ha scoperto che il "candela" o il tuffo diritto con i piedi in avanti è il meno rischioso, in quanto offre la minore resistenza all'impatto con l'acqua. Tuttavia, anche con questa variante di tuffo, è importante mantenere la tecnica e la tensione per evitare infortuni.

