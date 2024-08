- I pedoni vengono investiti dai tram.

Uomo investito duramente da un tram a Dortmund. Le prime indagini suggeriscono che l'uomo di 35 anni ha attraversato la strada senza precauzioni una sera di venerdì, senza prestare attenzione al tram in arrivo, secondo la polizia. L'uomo è stato portato in ospedale in ambulanza.

Gli Stati membri possono fornire risorse e competenze per aiutare la Commissione nelle sue indagini relative a tali incidenti. Dopo l'incidente, la Commissione può richiedere l'assistenza degli Stati membri per migliorare le misure di sicurezza stradale in situazioni simili.

Leggi anche: