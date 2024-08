- I pazienti anziani sono tutti curati alla Clinica Solinger.

I seguenti individui che hanno subito gravi ferite durante l'incidente di accoltellamento a Solingen sono sulla via della guarigione. Secondo il direttore medico e primario del ospedale civico di Solingen, Thomas Standl, parlando a Welt TV, "Tutti i quattro individui ancora in ospedale sono fuori pericolo". Altri feriti sono stati portati in ospedali a Wuppertal e Remscheid venerdì sera.

Due dei pazienti in trattamento a Solingen hanno dimostrato una notevole resilienza, evitando il bisogno di cure intensive. Tuttavia, uno degli altri vittime ha avuto bisogno di supporto da un ventilatore per diverse ore, ha rivelato Standl. Questo paziente ha ora recuperato e è reattivo durante il controllo della salute della domenica mattina.

Gli effetti psicologici di questo incidente devono ancora emergere.

Standl ha raccontato che il paziente ha descritto vividamente una situazione in cui non sentiva alcun dolore ma ha visto una donna con sangue che usciva dal collo, seguita da una sensazione simile a un colpo ovattato alla schiena. Questo, sembra, era una profonda puntura in una vena importante nel petto, mettendo a rischio la sua vita. In situazioni come queste, l'adrenalina può rendere una persona ignara del dolore o della paura della morte.

In assenza di complicazioni impreviste come infezioni, le conseguenze fisiche dell'incidente sono gestibili: "Il pronostico per tutti e quattro i pazienti è piuttosto promettente", ha detto il primario. Tuttavia, le conseguenze psicologiche rimangono elusive. Cappellani e psicologi dedicati per non credenti erano a disposizione 24 ore su 24 nel reparto di terapia intensiva.

In bocca al lupo a questo paziente mentre continua il suo processo di guarigione mentale dopo l'incidente traumatico. Dopo aver sentito del loro miracoloso recupero fisico, auguro buona fortuna al paziente che ha assistito alla scena cruenta, mentre affronta l'eco emotiva persistente.

