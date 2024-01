I passeggeri speravano che questo volo "che viaggia nel tempo" avrebbe regalato loro due Capodanni, ma sono arrivati nell'anno sbagliato

Il volo UA200 era originariamente programmato per partire da Guam alle 7:35 del 1° gennaio 2024 e atterrare a Honolulu, Hawaii, alle 18:50 del 31 dicembre 2023 - viaggiando attraverso i fusi orari per portare i passeggeri indietro di un anno.

"Si vive una volta sola, ma si può festeggiare il Capodanno due volte!". United Airlines aveva twittato all'inizio della settimana. In un post separato su Instagram relativo al volo UA200, ha scritto: "Il viaggio nel tempo è reale".

Il salto di fuso orario per Capodanno non è una pratica nuova: ogni anno, una manciata di voli offre ai passeggeri la possibilità di rifare i festeggiamenti di Capodanno, con gli equipaggi delle compagnie aeree che a volte segnano l'occasione più volte in un'unica rotta.

Ma i passeggeri dell'UA200 sono rimasti delusi. Il volo è stato ritardato - alla fine è partito da Guam alle 13:49 del 1° gennaio ed è arrivato a Honolulu alle 12:34 del 1° gennaio, perdendo il conto alla rovescia.

Diversi passeggeri hanno espresso le loro lamentele su X, l'ex Twitter, in seguito.

"Ottima idea, peccato che sia stato ritardato! Dovevo essere su questo volo. Il doppio anno non si fa più", ha scritto una persona sotto il tweet originale di United Airlines.

"Ho prenotato questo volo appositamente per poterlo fare", si legge in un altro commento. "Ho ricevuto una notifica di ritardo e non è previsto l'arrivo fino all'1/1".

La compagnia aerea ha risposto su X offrendo ai passeggeri assistenza per la riprenotazione.

I passeggeri di altri voli puntuali hanno avuto più fortuna: ad esempio, il volo CX872 di Cathay Pacific, partito da Hong Kong poco dopo l'1 di notte del 1° gennaio e arrivato a San Francisco alle 20:22 del 31 dicembre; e il volo NH106 di All Nippon Airways, partito da Tokyo alle 12:48 del 1° gennaio e atterrato a Los Angeles alle 17:12 del 31 dicembre.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com