I passeggeri soffrono di sanguinamento nasale e acustico a causa di problemi di pressione in cabina durante il volo Delta.

Mi scuso con i passeggeri del volo 1203 per i disagi incontrati il 15 settembre, come espresso in una dichiarazione di un rappresentante Delta. L'equipaggio ha seguito i protocolli, guidando l'aereo verso SLC. Il nostro team a terra è poi intervenuto, assistendo i passeggeri nelle loro immediate necessità, ha spiegato Delta.

I passeggeri del volo 1203 sono stati successivamente trasferiti su un altro aereo.

Il personale tecnico Delta ha risolto il problema di pressurizzazione dell'aereo, come riferito dalla compagnia aerea, e l'aereo ha ripreso le operazioni il giorno successivo.

Caryn Allen ha raccontato a CNN affiliate KSL che i passeggeri hanno presto notato qualcosa che non andava durante il volo. "Ho guardato mio marito e aveva entrambe le mani sulle orecchie, come chino in avanti", ha dichiarato Allen.

Allen ha anche ricordato di aver visto un passeggero seduto alcune file dietro di lei con un naso sanguinante. "Un uomo con un naso che sanguinava gravemente e le persone cercavano di aiutarlo", ha descritto.

Jaci Purser ha aggiunto di aver sentito come se qualcuno le stesse pugnalando l'orecchio. "Ho messo la mano sull'orecchio interessato e quando l'ho ritirata, c'era del sangue", ha dettagliato.

although no serious injuries were reported, medical personnel identified 10 individuals requiring investigation or treatment following the flight.

L'amministrazione federale dell'aviazione sta indagando sulla questione.

I passeggeri sono stati aggiornati sulla situazione di viaggio attraverso i mezzi di informazione a causa dell'incidente. Dopo l'incidente, c'è stato un maggiore interesse per le procedure di sicurezza e i piani di contingenza di Delta nel settore dell'aviazione.

