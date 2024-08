I passeggeri della Delta citano in giudizio la compagnia aerea per il rifiuto di rimborso dopo il crollo di CrowdStrike.

La causa, che chiede lo status di azione di classe, è una delle prime azioni legali emerse mentre Delta, CrowdStrike e Microsoft sono impegnati in una guerra pubblica per stabilire chi è responsabile - e chi dovrebbe pagare il conto - per i widespread computer outages del 19 luglio che hanno paralizzato Delta e centinaia di altre compagnie in tutto il mondo.

“L'impatto sui passeggeri Delta è stato disastroso”, ha dichiarato la causa. “Il fallimento di Delta nel recuperare dall'interruzione di CrowdStrike ha lasciato i passeggeri bloccati negli aeroporti in tutto il paese e il mondo e, in molti casi, a migliaia di chilometri da casa”.

Delta avrebbe rifiutato di offrire alcuni passeggeri automatici rimborsi per i voli cancellati. In altri casi, avrebbe offerto solo un rimborso parziale se i passeggeri avessero firmato una rinuncia che esonera la compagnia aerea da qualsiasi pretesa legale. La causa afferma anche che la compagnia aerea ha rifiutato di fornire ai passeggeri interessati voucher per pasti, hotel e trasporti terrestri, lasciandoli “costretti a spendere migliaia di dollari in spese impreviste”.

Delta non ha completamente recuperato le operazioni durante il weekend dell'interruzione, sebbene i suoi concorrenti lo abbiano fatto. Il lunedì 22 luglio, Delta ha annullato più di 1.250 voli - circa il 70% di tutti gli annullamenti domestici, secondo la causa. La compagnia aerea aveva già annullato più di 4.500 voli tra il 19 e il 21 luglio.

La causa mira a “portare avanti questa azione al fine di ottenere rimborsi per ogni consumatore similmente interessato che Delta ha danneggiato”.

Un querelante che volava da Denver ad Amsterdam su Delta ha subito cancellazioni sia all'andata che al ritorno e ha dovuto pagare per un volo su un'altra compagnia aerea sia all'andata che al ritorno. Delta ha detto al querelante che il rimborso per i voli cancellati sarebbe stato automatico, ma dieci giorni dopo ha detto loro che avrebbero dovuto presentare una richiesta di rimborso, secondo la causa.

“Il 31 luglio 2024, il querelante ha presentato due richieste di rimborso: una per il volo cancellato originale e una per le sue spese fuori tasca. In risposta, Delta ha offerto al querelante un voucher di 100 dollari da utilizzare per un futuro volo con Delta”, ha dichiarato la causa. Le spese fuori tasca ammontavano a circa 2.000 dollari.

Altri querelanti hanno riferito di dover prendere un autobus Greyhound per tornare a casa perché gli hotel e i noleggi auto ad Atlanta, il hub di Delta, erano completamente prenotati.

Un altro ha detto di aver perso una crociera per l'anniversario che costava 10.000 dollari a causa delle cancellazioni.

Il segretario dei trasporti Pete Buttigieg ha pubblicato su X il 25 luglio, dicendo che although Delta's operations appeared to be back to normal, he remained “concerned” and that an “investigation into this breakdown will continue”.

Chi è il colpevole?

Delta Air Lines si è rifiutata di commentare la causa. Ma il suo CEO, Ed Bastian, ha attribuito la colpa a CrowdStrike e ha detto che i problemi informatici sono costati alla compagnia aerea 500 milioni di dollari.

Bastian ha affermato che CrowdStrike non si è fatto trovare durante il crollo.

“Non ci hanno offerto nulla. Solo consigli di consulenza gratuiti per aiutarci”, ha detto il CEO di Delta in un'intervista a CNBC.

“Se si ha accesso prioritario all'ecosistema Delta in termini di tecnologia, si deve testare questa roba”, ha detto Bastian. “Non si può entrare in un'operazione mission-critical 24/7 e dirci che c'è un bug. Non funziona”.

Una persona vicina alle sue azioni ha confermato a CNN che Delta ha assunto lo studio legale di David Boies, un avvocato di alto profilo, per richiedere un risarcimento a Microsoft e CrowdStrike.

Ma sia CrowdStrike che Microsoft hanno risposto con lettere dei loro legali.

Entrambe le compagnie hanno affermato che Delta ha ignorato le loro ripetute offerte di aiuto mentre i passeggeri rimanevano bloccati negli aeroporti in tutto il paese. Hanno anche suggerito che i sistemi IT di Delta non erano aggiornati, il che ha peggiorato il crollo.

I problemi informatici di Delta hanno messo offline per gran parte della settimana il suo sistema di tracciamento e programmazione dell'equipaggio, rendendo difficile per la compagnia trovare i piloti e gli assistenti di volo di cui aveva bisogno per far volare i suoi aerei.

La minaccia di Delta di intentare una causa “ha contribuito a una narrazione fuorviante che CrowdStrike è responsabile delle decisioni IT e della risposta di Delta all'interruzione”, ha scritto l'avvocato Michael Carlinsky in una lettera del 25 luglio a nome di CrowdStrike, “Se Delta dovesse seguire questa strada, Delta dovrà spiegare al pubblico, ai suoi azionisti e, alla fine, a una giuria perché CrowdStrike ha assunto la responsabilità delle sue azioni - rapidamente, trasparentemente e costruttivamente - mentre Delta non lo ha fatto”.

Microsoft ha detto che una revisione preliminare suggerisce che Delta non ha “modernizzato la sua infrastruttura IT” mentre i suoi concorrenti lo hanno fatto.

“In realtà, sta diventando sempre più evidente che Delta ha probabilmente rifiutato l'aiuto di Microsoft perché il sistema IT che stava avendo più difficoltà a ripristinare - il suo sistema di tracciamento e programmazione dell'equipaggio - era gestito da altri fornitori tecnologici, come IBM, perché funziona sui loro sistemi e non su Microsoft Windows o Azure”, ha detto la lettera.

“Delta ha una lunga storia di investimenti in servizi sicuri, affidabili e di livello elevato per i nostri clienti e dipendenti. Dal 2016, Delta ha investito miliardi di dollari in spese in capitale informatico, oltre ai miliardi spesi annualmente in costi operativi informatici”, ha dichiarato un portavoce di Delta.

La causa menziona che i widespread computer outages del 19 luglio hanno interessato non solo Delta ma anche centinaia di altre compagnie, con potenziali ripercussioni sulle loro operazioni commerciali. Durante il weekend dell'interruzione, Delta ha dovuto annullare oltre 1.250 voli, causando significativi disordini e perdite finanziarie per l'attività della compagnia aerea.

