- I passaggi di frontiera vedono ritardato l'inizio dei servizi ferroviari regionali

I treni regionali pianificati che collegano la Francia orientale e la Germania stanno affrontando un ritardo nella loro partenza. Secondo il Ministro dei Trasporti del Baden-Württemberg, Winfried Hermann (Partito Verde), e il Presidente della regione francese confinante Grand Est, Franck Leroy, i treni "Regiolis" ora sono attesi per attraversare i confini a partire dall'estate dell'anno successivo, come annunciato a Strasburgo.

Lo scorso anno sono circolate speculazioni sul fatto che i primi treni diretti avrebbero iniziato a circolare da dicembre 2024 a Treviri. Tuttavia, come ha dichiarato Leroy, c'è stato un leggero ritardo. Egli e Hermann hanno attribuito questo ritardo ai complessi processi di approvazione per i treni in entrambi i paesi, nonché alla necessità di un bando congiunto tedesco-francese per scegliere uno o più operatori per le connessioni. "Il processo di gara richiede tempo", ha detto Hermann. "Ciò che conta è che il progetto finalmente decolli."

Collegamenti diretti da Strasburgo a Karlsruhe e Saarbrücken

I treni "Regiolis" sono attesi per servire le stazioni nella Baden-Württemberg, nella Renania-Palatinato e nel Saarland sul lato tedesco, come annunciato da Leroy. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui treni che rendono il viaggio più veloce.

La regione Grand Est si aspetta di servire le seguenti connessioni: Strasburgo-Karlsruhe, Mulhouse (Alsazia)-Friburgo, Strasburgo-Saarbrücken e Strasburgo-Offenburg. Più a ovest, ci sarà Metz-Treviri e Metz-Saarbrücken.

Il treno, sviluppato da Alstom, è stato presentato a Treviri quasi un anno fa. Può funzionare con i diversi sistemi di alimentazione ferroviaria dei due paesi e viene inoltre equipaggiato con un motore diesel. Sarà investito un totale di 388 milioni di euro per 30 treni "Regiolis", con la maggior parte del finanziamento che proviene dalla regione Grand Est.

Solo autobus tra Müllheim e Mulhouse

Spesso sorgono irritazioni con i collegamenti regionali tra la Francia e il Baden-Württemberg. Sulla tratta tra la città del Baden meridionale di Müllheim e Mulhouse (Mulhouse), ci saranno solo autobus fino alla fine dell'anno, come confermato dalle ferrovie statali francesi SNCF, a causa della mancanza di personale qualificato per far funzionare i treni. I conducenti dei treni devono sottoporsi a una formazione prima di poter far funzionare i treni regionali, come annunciato dall'

