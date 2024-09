I partiti politici negli Stati Uniti sono stati identificati con colori distinti: i repubblicani associati al rosso e i democratici al blu.

Dietro un'apposita postazione elettorale nello studio di CNN ad Atlanta, la tecnologia non era esattamente incantatrice (a un certo punto, un produttore fu visto regolare la mappa manualmente dietro i conduttori, voltando le spalle alla telecamera). Tuttavia, man mano che i risultati arrivavano, gli stati non dichiarati iniziarono a cambiare colore, uno alla volta, finché la sostanziale vittoria del candidato repubblicano alla presidenza Ronald Reagan su Jimmy Carter in carica trasformò il colore predominante della mappa... in un mare di... blu.

Quella particolare sera su NBC, il conduttore David Brinkley fece una battuta sul fatto che la parte occidentale della mappa del suo network, dominata dai repubblicani, era diventata così blu che sembrava una piscina per il giardino in periferia. Nel frattempo, Walter Cronkite informò i telespettatori della CBS che "gli Stati Uniti appaiono decisamente rossi, bianchi e blu... ma principalmente blu, questa sera".

Oggi, l'idea che i repubblicani siano associati al rosso e i democratici al blu potrebbe sembrare un elemento radicato nella politica statunitense, con frasi come "stati blu" e "stati rossi" che risuonano ovunque. Ma questa associazione è stata realmente consolidata nella coscienza pubblica solo dopo le elezioni presidenziali degli Stati Uniti del 2000 tra George W. Bush e Al Gore.

Prima dell'inizio del millennio, la situazione era diversa. La tavolozza dei colori variava a seconda di dove si ottenevano le notizie e alcuni mezzi di comunicazione cambiavano il loro codice colore tra le elezioni.

Ad esempio, quella sera del 1980, ABC era un'eccezione, mostrando i repubblicani in rosso mentre aveva utilizzato il giallo per il partito quattro anni prima. Durante la copertura elettorale del 1984 di ABC, Brinkley, ora reporter per ABC, offrì una spiegazione improvvisata per questo cambiamento: "Rosso, R, Reagan - è per questo che abbiamo scelto il rosso".

Sfondo colorato

I legami del GOP con il colore blu si spingono indietro nel tempo. Si tratta di un'associazione che può essere argomentativamente ricondotta alla Guerra Civile Americana, quando l'Esercito dell'Unione di Abraham Lincoln era spesso riconoscibile dalle sue uniformi blu scuro, a differenza del grigio solitamente associato all'esercito confederato.

La tonalità fu anche deliberatamente utilizzata dal Partito Repubblicano nel XX secolo. Dal 1970, man mano che il branding delle campagne diventava più sofisticato, la maggior parte dei loghi repubblicani si è orientata verso il blu. Durante un evento dell'headquarters repubblicano a Washington DC nel 1984, fu svelata una grande mappa sulla parete posteriore, dove gli organizzatori rimossero le coperture verdi da ogni stato per rivelare il tessuto blu brillante per i 49 stati che annunciavano il supporto per Reagan.

Il blu è stato storicamente associato alla ricchezza e alla conservazione. Il rosso, d'altra parte, è stato a lungo associato alla radicalità.

Il rosso compare sulle bandiere, sui loghi e sulle insegne di organizzazioni politiche di sinistra, dai comunisti radicali (come la "Cina rossa") ai partiti socialdemocratici europei, Canada e Australia. Le prime mappe elettorali, come l'Atlante statistico degli Stati Uniti del 1883 di Scribner, seguivano uno schema rosso per i democratici e blu per i repubblicani che sarebbe stato familiare agli osservatori politici fuori dagli Stati Uniti.

Tuttavia, nessun partito ha mai avuto un colore ufficiale. E fino agli anni '70, le notizie elettorali venivano trasmesse in bianco e nero, mentre i giornali utilizzavano prevalentemente la stampa monocromatica, rendendo la contrasto un fattore più significativo del colore.

Unificazione dei network

L'introduzione della televisione a colori ha reso naturale per le bandiere degli Stati Uniti della notte delle elezioni diventare i colori principali adottati dai network. E quando, nel 1976, NBC ha presentato una mappa elettorale illuminata da migliaia di lampadine, è sembrato logico aderire alle convenzioni globali - in particolare quelle della Gran Bretagna.

"Senza pensarci due volte, abbiamo detto blu per i conservatori poiché quello è il sistema parlamentare di Londra, rosso per il partito più liberale", ha condiviso Roy Wetzel, allora direttore generale dell'unità elettorale di NBC, con la Rivista Smithsonian nel 2012. "E così fu. Successe e basta".

Perэтому, perché i network hanno cambiato?

La ragione rimane incerta. Dal 1984, CBS e ABC si sono unite a NBC nell'associare i repubblicani al rosso e i democratici al blu. CNN ha adottato il cambiamento alle elezioni presidenziali del 1992, mentre NBC ha seguito l'esempio nel 1996, assegnando anche una tonalità più rosata al candidato repubblicano di quell'anno, Bob Dole.

Non sembra esserci alcuna prova che i principali network abbiano collaborato attivamente o siano stati influenzati l'uno dall'altro per allinearsi alla logica di ABC di R per Reagan. Semplicemente sembrano aver imitato gli altri finché non si sono tutti conformati allo standard blu per i democratici e rosso per i repubblicani. Entro la fine degli anni '80, il notiziario serale di ABC era diventato il più visto tra i principali network.

I membri dello staff di CNN hanno raccontato di aver allineato i loro media per evitare di confondere il pubblico, mentre l'ex vicepresidente esecutivo di NBC News, William Wheatley, ha menzionato che il suo network aveva anche scelto di imitare i suoi concorrenti per "evitare fraintendimenti tra i telespettatori".

È possibile che i democratici avessero preoccupazioni riguardo all'essere associati a un colore che portava connotazioni negative, maccartiste (soprattutto durante gli anni della Guerra Fredda), ma non c'è alcuna prova definitiva che i network abbiano visto questa connessione come ingiusta o che il partito abbia richiesto loro di modificarla.

Nel 2000, si è verificato un evento significativo. L'importanza delle mappe a colori divenne evidente nel comprendere l'esito di un'elezione. La corsa tra Bush e Gore fu una delle più contestate e intense della storia americana. Con i ricorsi, le cause legali e la decisione della Corte Suprema sulla Florida (conferendo a Bush i 25 voti del Collegio Elettorale dello stato, garantendo la sua vittoria), l'elezione si trascinò per oltre un mese. Queste mappe offrirono ai media un metodo conveniente e efficace per illustrare l'andamento dell'elezione, a livello nazionale e statale, soprattutto in Florida, dove diversi contea erano in bilico.

Ricerca condotta dal Washington Post su diversi quotidiani, riviste e trascrizioni di notiziari televisivi dal 1980 ha rivelato che il termine "red state" è stato coniato per la prima volta in un segmento di NBC 'Today Show' una settimana prima dell'apertura delle urne nel 2000. Tuttavia, è stato solo dopo le elezioni che questi termini, insieme a "blue state", sono diventati comuni e sono entrati nel linguaggio quotidiano.

Due pubblicazioni influenti - The New York Times e USA Today - hanno utilizzato il rosso come rappresentazione di Bush. Un grafico del primo ha confessato alla rivista Smithsonian che questa era un'associazione più naturale poiché entrambi iniziavano con la lettera 'r'. Il grafico responsabile della mappa di USA Today ha dichiarato di aver seguito la tendenza poiché tutti gli altri lo stavano già facendo. Se la situazione fosse stata invertita, il centro repubblicano della mappa sarebbe stato eccessivamente scuro.

Questa decisione ha avuto un impatto significativo, secondo Keating Holland, direttore dell'analisi dei sondaggi e delle elezioni di CNN dal 1993 al 2014. Ha sottolineato che lo spostamento verso gli stati rossi e blu è stato catalizzato dalla mappa nazionale pubblicata da USA Today il giorno dopo le elezioni del 2000.

Da allora, queste associazioni di colore sono diventate un modo conciso per riassumere le ideologie politiche. Etichettare uno stato, un contea o un elettore come "rosso" o "blu" è diventato uno strumento utile per inquadrare i dibattiti politici, riflettendo il sistema bipartitico degli Stati Uniti e il sistema di voto primo-pastore, che classifica gli stati come democratici o repubblicani, indipendentemente dalla vicinanza del voto. Il viola, miscela di blu e rosso, rappresenta infine la bipartisan o gli stati oscillanti.

Tuttavia, non tutti hanno adottato questo cambiamento. L'Atlas of US Presidential Elections di Dave Leip, una delle fonti online più vecchie di dati elettorali, ancora mostrava le sue mappe nel modo opposto. Leip, che ha creato l'atlante come studente del MIT dopo le elezioni del 1992, ha descritto la sua razionalità come arbitraria, scherzando che era la sua preferenza per la tonalità blu degli elefanti e la tonalità rossa dei asini. Ha anche ammesso che la sua precedente esposizione alle mappe potrebbe aver giocato un ruolo nella sua decisione.

È rilevante?

I colori potrebbero influenzare le nostre percezioni e comportamenti. Gli studi hanno dimostrato gli effetti calmanti del blu, che spingono le persone a spendere di più nei negozi con interni blu o suggeriscono che i lampioni blu potrebbero ridurre i crimini e i suicidi. Il colore è anche associato alla affidabilità, alla dipendenza e alla stabilità.

I ricercatori nel campo della psicologia hanno ipotizzato che le squadre sportive in rosso potrebbero essere più aggressive e vittoriose di quelle vestite di altri colori. Tuttavia, questi risultati sono stati spesso criticati - incluso un meta-analisi sull'International Journal of Sport and Exercise Psychology, che ha concluso che "la ricerca empirica attentamente controllata sul colore nel contesto dello sport è scarsa".

La ricerca che esplora le correlazioni tra il colore e gli atteggiamenti politici o il comportamento di voto è ancora più scarsa. Tuttavia, ci sono state discussioni accademiche sulla ruolo del linguaggio nel promuovere la polarizzazione, poiché divide i votanti in distinte fazioni opposte.

In uno dei pochi studi sull'uso di "red state" e "blue state", Benjamin Gross, professore di sociologia e criminologia all'Università di St. Bonaventure a New York, ha analizzato l'uso di questi termini nei quotidiani tra il 2003 e il 2007. Il saggio di Gross suggerisce che i lettori potrebbero sviluppare stereotipi negativi dei loro concittadini sulla base dei comportamenti e delle credenze stereotipati associati a "red state" o "blue state".

Mentre discuteva CNN in vista delle elezioni del 2024, più di un decennio dopo la pubblicazione della sua ricerca, Gross ha notato che questi termini riflettevano la mancanza di comprensione reciproca e di sfumature politiche in un'America sempre più divisa. Ha aggiunto che, nel frattempo, i post sui social media avevano ulteriormente aggravato la situazione, dicendo: "Se analizzassi l'uso di 'red state' e 'blue state' negli hashtag di Twitter, rabbrividirei per quello che potrei trovare lì... Penso che 'red state, blue state' sia caduto in uno spazio profondamente negativo in cui i politici e i giornalisti lo discutono più come un fatto sociologico".

Secondo Gross, questi termini potrebbero non catturare la molteplicità di opinioni che coesistono negli stati, nei quartieri e addirittura negli individui. Dopotutto, i problemi non sono mai neri o bianchi, e neanche i votanti sono completamente rossi o blu.

"Il Missouri potrebbe apparire come un baluardo conservatore durante le elezioni, ma aree come Kansas City e St. Louis mostrano una significativa tendenza liberale. Ciò significa che mentre potrebbe sembrare che i conservatori vincano le elezioni presidenziali, c'è un numero significativo di votanti liberali in quelle regioni. Il concetto di 'red states' e 'blue states' è spesso oversemplificato, poiché troverai sempre prospettive diverse in qualsiasi posizione specifica. C'è una molteplicità di individui con tendenze liberali anche in ciò che viene tipicamente considerato una regione conservatrice".

