I partecipanti universitari di origine ebraica esprimono preoccupazione per l'escalation dell'atmosfera di antisemitismo nel campus, attribuita in parte al conflitto in corso tra Israele e Hamas.

Con l'inizio di un nuovo anno accademico, alcuni studenti ebrei e le loro famiglie esprimono apprensione a causa di un ambiente sempre più antisemita sui campus britannici. Questa apprensione deriva dalle conseguenze degli attacchi di Hamas del 7 ottobre dell'anno precedente, che hanno innescato il conflitto in corso a Gaza.

I recenti dati del Fondo per la sicurezza della comunità (CST), un'organizzazione benefica che tutela la comunità ebraica nel Regno Unito, suggeriscono un aumento del 465% degli incidenti antisemiti segnalati nei primi sei mesi del 20XX rispetto allo stesso periodo del 20XX. Sono stati segnalati 96 incidenti legati all'università, a confronto con i 17 del 20XX. I resoconti comprendevano aggressioni fisiche, minacce, danni o profanazioni e comportamenti offensivi, sia online che offline.

Una madre preoccupata, il cui figlio ha iniziato i suoi studi a Leeds, ha condiviso la sua prospettiva con CNN, dicendo: "Mio figlio era così entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo, ma la sua eccitazione è stata offuscata dalla paura di essere giudicato per essere ebreo. Temeva che sarebbe stato più difficile fare amicizia perché le persone avrebbero dato per scontato che tutti gli ebrei sono sionisti e tutti i sionisti sono malvagi".

Un'altra madre, che ha richiesto l'anonimato e ha rifiutato di rivelare l'università, ha espresso le sue preoccupazioni, dicendo: "Abbiamo consigliato a nostra figlia di non mostrare alcun gioiello che simboleggi la sua identità ebraica, perché non crediamo che sia sicuro farlo sul campus. Questa era una cosa che non avremmo mai considerato prima del 7 ottobre. Con l'aumento della sicurezza e della sfacciataggine, molte persone ora esprimono apertamente il loro antisemitismo, facendoci temere che nostro figlio potrebbe essere esposto a tale comportamento sul campus senza la nostra protezione".

La casa di Hillel dell'Università di Leeds, un hub per la vita ebraica sul campus, è stata imbrattata con graffiti antisemiti a febbraio. In un altro incidente, il cappellano ebraico è stato preso di mira con minacce di morte a causa della sua associazione con le Forze di difesa israeliane (IDF).

Gil, un laureato dell'Università di Leeds che ha chiesto a CNN di non utilizzare il suo nome completo, ha partecipato a un'organizzazione a livello di base chiamata "The Table" creata da studenti ebrei dopo l'ottobre 7 per promuovere l'identità ebraica sul campus. Ha spiegato: "L'idea era che tutto ciò di cui avevi bisogno per contrastare l'antisemitismo era un tavolo e un paio di studenti ebrei disposti a partecipare alle conversazioni".

Nonostante il vandalismo e le manifestazioni anti-israeliane in aumento, Gil e i suoi pari hanno mantenuto una presenza ebraica visibile sul campus. Ha detto: "Il discorso è passato da una prospettiva anti-sionista a commenti antisemiti. Ad esempio, i sionisti sono stati paragonati ai 'judenrats' - i consigli di ebrei nominati dai nazisti per attuare le loro politiche antisemite".

Gil ha considerato l'imbrattamento della casa di Hillel e gli abusi rivolti al cappellano, che ha subsequently lasciato, come gli episodi più scoraggianti. "È stato un periodo molto difficile. Gli studenti ebrei sono diventati apprensivi. Le persone hanno smesso di indossare la stella di David sul campus o di frequentare il campus così spesso", ha condiviso.

Un portavoce dell'Università di Leeds ha dichiarato: "Riconosciamo le specifiche preoccupazioni dei nostri studenti ebrei e musulmani. La sicurezza e il benessere di tutti i nostri studenti continuano a essere la nostra priorità principale. Come università, siamo impegnati a mantenere la libertà di parola nei limiti della legge, il che comporta tollerare una vasta gamma di opinioni mentre si rispettano i diritti degli altri".

Il portavoce ha continuato: "L'antisemitismo, l'islamofobia, l'abuso o l'harassment di qualsiasi tipo non sono accettabili. L'università non appoggia alcuna prospettive o azioni che mirano a isolare o far sentire gli ebrei, i musulmani o qualsiasi altro individuo indesiderato sul campus".

Le università sono state un terreno fertile per le ideologie politiche diverse, comprese quelle estremiste, poiché le persone provenienti da background diversi si riuniscono in una comunità stretta, ha condiviso Dave Rich, direttore delle politiche del CST.

Ha descritto l'aumento dell'antisemitismo come "interamente prevedibile", poiché i dati dell'organizzazione, raccolti negli ultimi quattro decenni, mostrano un aumento dell'antisemitismo coincidente con i problemi in Israele. Tuttavia, ha affermato che quest'anno ha visto un livello senza precedenti di antisemitismo.

Rich ha attribuito parte dell'antisemitismo all'ignoranza e parte a gruppi estremisti più radicali. Ha sottolineato che colpisce solo una piccola percentuale di studenti, ma può avere un impatto negativo sull'atmosfera generale per tutti.

Rich ha spiegato che i campi pro-palestinesi sui campus del Regno Unito sono relativamente più piccoli di quelli negli Stati Uniti e generalmente pacifici, sebbene spesso accompagnati da manifestazioni rumorose, striscioni e slogan sull'olocausto, che molti studenti ebrei trovano inquietanti.

Ha sottolineato: "La maggior parte degli studenti non è coinvolta in questo e c'è sempre un equilibrio da trovare tra il diritto di manifestare e la libertà di parola e il diritto di tutti di svolgere le proprie attività quotidiane senza interruzioni".

Rabbi Michael Rosenfeld, cappellano ebraico dell'Università di Oxford fino a quest'estate, ha condiviso la sua prospettiva, dicendo: "L'atmosfera sul campus è stata 'abbastanza orribile' per tutto l'anno accademico scorso. Il livello di antisemitismo è stato senza precedenti - sia quantitativamente che qualitativamente. Per me, uno degli aspetti più difficili e incomprensibili è stato le chiamate per l'intifada (rivolta). Questo linguaggio estremista è diventato quasi normalizzato dall'oggi al domani".

In diversi paesi europei, tensioni simili si stanno verificando sia sui campus che per le strade, ha notato Rabbi Rosenfeld.

"L'anno scorso è stato un periodo difficile per gli studenti ebrei", ha dichiarato Emma Hallali, leader dell'Unione degli studenti ebrei europei (EUJS), che rappresenta oltre 160.000 giovani in 36 paesi diversi.

Ha evidenziato che la situazione è peggiorata significativamente in paesi occidentali europei come la Francia, la Germania e i Paesi Bassi.

In Francia, dove le questioni religiose sono generalmente tenute separate dagli ambienti educativi, un rapporto governativo pubblicato a giugno ha segnalato un significativo aumento degli incidenti antisemiti nei campus dalle ottobre 7, con 67 casi registrati - il doppio rispetto all'anno accademico 2022-2023. Il numero effettivo potrebbe essere stato ancora più alto, secondo il rapporto.

Hallali ha segnalato numerosi casi di molestie verso gli studenti ebrei, sia verbali che fisiche, e ha recentemente appreso di uno sviluppo preoccupante.

"Ci sono segnalazioni di organizzazioni studentesche che pianificano di celebrare il primo anniversario del 7 ottobre nei campus", ha condiviso. "È preoccupante perché le università non hanno ancora pianificato interventi. Stiamo chiedendo un'azione e i nostri sindacati nazionali sono pronti a rispondere, ma siamo molto preoccupati".

L'ondata di antisemitismo nei campus universitari ha rispecchiato l'aumento di simili incidenti nella società in generale.

"Gli studenti ebrei si chiedono spesso se ci sia un futuro per la vita ebraica nei campus europei e in Europa stessa", ha detto Hallali.

La studentessa di letteratura comparata Emilia Kartovaara ha raccontato i suoi sentimenti di esclusione nella sua università di Helsinki, in Finlandia, dopo diversi incontri antisemiti, tra cui un alterco con manifestanti che pubblicamente sostenevano Hamas e Hezbollah.

Kartovaara ha menzionato che i reclami alle autorità universitarie non avevano dato molti risultati.

"Quando abbiamo richiesto il loro impegno per creare un ambiente sicuro per gli studenti e il personale ebraici, l'amministrazione universitaria ha suggerito l'uso di un'entrata alternativa", ha descritto. "Gli studenti ebrei sono stati essenzialmente consigliati di usare un'entrata secondaria".

Markus Laitinen, responsabile dello sviluppo dell'Università di Helsinki, ha confermato che, in risposta alle preoccupazioni per la sicurezza della comunità e del pubblico, l'università aveva richiesto l'assistenza della polizia per smantellare l'accampamento in giugno, che non è più tornato. Laitinen ha sottolineato l'impegno dell'università nel garantire un ambiente sicuro per la sua comunità e i visitatori, rispettando al contempo la libertà di assemblea e di espressione.

Laitinen ha chiarito che il suggerimento di un'entrata alternativa non era destinato a persone di una particolare fede e che l'università non poteva legalmente documentare le convinzioni religiose degli studenti. "La sicurezza del campus è la nostra massima priorità e questo vale per tutti", ha concluso.

Implicazioni per la salute mentale

Nonostante l'outlook negativo, Rosenfeld ha osservato un aspetto positivo - il rafforzamento delle comunità studentesche ebree.

"La comunità studentesca ebraica di Oxford non è mai stata più forte e vivace", ha dichiarato.

Sami Berkoff, presidente dell'Unione degli Studenti Ebrei del Regno Unito (UJS), ha segnalato una tendenza simile nel paese, con l'organizzazione che ha registrato un aumento di 2.000 studenti iscritti quest'anno.

"Gli studenti cercano uno 'spazio ebraico' in cui si sentono accettati e compresi, condividendo esperienze comuni", ha detto Berkoff. "Offre un rifugio, dove non devono discutere del conflitto se non vogliono".

Una linea diretta istituita dall'UJS durante il conflitto Israele-Hamas ha registrato una forte domanda, con molti studenti che hanno segnalato effetti negativi sulla loro salute mentale. L'UJS ha ricevuto più di 1.000 chiamate alla linea da quando è stata istituita l'8 ottobre 2022.

Berkoff, insieme ad altri studenti ebrei, ha recentemente incontrato il nuovo avvocato generale del Regno Unito, Sarah Sackman, che ha discusso le misure per contrastare il sostegno a gruppi come Hamas nei campus e oltre.

Secondo il comunicato stampa dell'UJS, Sackman ha riconosciuto la necessità di un cambiamento e ha espresso la sua fiducia nel fatto che il governo affronti la questione. L'UJS sta attualmente conducendo formazione sulla consapevolezza dell'antisemitismo per il personale universitario, gli organi studenteschi e le società con l'obiettivo di migliorare la vita degli studenti ebrei nei campus.

"Il nostro obiettivo non è solo quello di garantire che la vita degli studenti ebrei non sopravviva, ma che prosperi nei campus", ha detto Berkoff. "Dovresti sentirti sicuro nel portare una kippah o mostrare una Stella di Davide nel campus e sentirti orgoglioso di farlo".

Alla luce dell'aumento degli incidenti antisemiti nei campus universitari europei, Emma Hallali, leader dell'Unione degli Studenti Ebrei d'Europa, ha espresso preoccupazione per la situazione che potrebbe peggiorare nei paesi importanti come la Francia, la Germania e i Paesi Bassi.

L'ambiente sempre più antisemita non è limitato al Regno Unito; tensioni simili si stanno verificando nei campus e per le strade in più paesi europei, come evidenziato da Rabbi Michael Rosenfeld.

Leggi anche: