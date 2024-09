- I partecipanti si scontrano violentemente con le forze dell'ordine durante le celebrazioni di matrimonio

Durante una festa nuziale a Wuppertal, cinque ufficiali delle forze dell'ordine hanno subito lievi ferite da parte di ospiti che hanno lanciato pugni, calci e morsi. Secondo il loro resoconto, sono stati chiamati all'evento sabato sera a causa di una rissa tra i partecipanti. Le indagini preliminari indicano che più persone hanno combattuto usando bicchieri e bottiglie.

Le forze dell'ordine di Wuppertal utilizzano armi elettriche e bastoni

Al loro arrivo, gli ufficiali hanno incontrato ostilità, come dichiarato da un rappresentante. Un ospite ha estratto un coltello da cucina, ma per fortuna nessuno è stato ferito. L'individuo ha abbandonato il coltello sul pavimento. Gli aggressori sono stati messi fuori combattimento con armi elettriche e bastoni.

Tre uomini, di età compresa tra 22 e 24 anni, sono stati arrestati dalla polizia. Hanno opposto resistenza all'arresto e hanno continuato ad aggredire gli ufficiali. Inoltre, le autorità hanno raccolto le informazioni personali di 40 partecipanti e hanno emesso ordini di dispersione. I cinque ufficiali feriti sono stati in grado di continuare il loro servizio. Come riportato in precedenza da WDR.

Gli individui arrestati sono stati consegnati alla custodia della polizia locale.

