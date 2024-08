- I partecipanti mostrano apprezzamento per le dimostrazioni dei tifosi a Hoffenheim

Il centrocampista Grischa Prömel non considera i giocatori del TSG 1899 Hoffenheim la soluzione per il conflitto con i tifosi. "Penso che come squadra non siamo le persone ideali a cui rivolgersi per questo", ha dichiarato il vice-capitano di 29 anni dopo la vittoria per 3-2 in Bundesliga contro il Holstein Kiel.

"Dovremmo riconoscere almeno in parte il malcontento dei tifosi. Tuttavia, siamo felici quando ci incoraggiano per i nostri gol e ci sostengono. I tifosi sanno di quanto abbiamo bisogno di loro", ha aggiunto.

I tifosi del TSG hanno protestato contro le recenti decisioni del club, tra cui l'addio del manager storico Alexander Rosen, esibendo numerosi striscioni. Non sono state fatte dichiarazioni offensive. I tifosi nella curva sud hanno trattenuto i loro soliti cori rumorosi per i giocatori del Hoffenheim per tutta la partita allo stadio Sinsheim. Hanno celebrato i giocatori solo dopo il fischio finale.

"Dov'è la vostra uscita?"

I dirigenti del TSG non avevano escluso la possibilità questa settimana che un gruppo di ultras di circa 20-40 persone con striscioni offensivi potesse causare l'abbandono della partita. "Siete voi a spingere per l'uscita, quindi non siete quelli che sembrano sciocchi", si leggeva su uno striscione. E era diretto alla direzione: "Dov'è la vostra uscita?"

L'allenatore Pellegrino Matarazzo è stato cauto riguardo agli incidenti. "La mia responsabilità è nei confronti della squadra, e questo è ciò che posso controllare. E la squadra ha avuto un inizio molto determinato in Bundesliga oggi", ha concluso.

