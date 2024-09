I partecipanti al festival di Monaco di Baviera sperano in un cambiamento climatico, mentre inizia l'Oktoberfest.

L'incertezza circonda se un nuovo tendone della birra farà la sua comparsa. Dopo giorni di pioggia incessante, i locali di Monaco incrociano le dita per un tempo migliore che coincida con l'inizio dell'Oktoberfest sabato. L'edizione dell'anno scorso è stata rovinata da un tempo così brutto che ha battuto il record con un'impressionante partecipazione di 7,2 milioni di persone. I proprietari delle taverne e gli showman sperano in un ritorno dell'atmosfera magnifica. "Una tranquilla Wiesn", dirà il sindaco di Monaco, Dieter Reiter (SPD), al tendone Schottenhammel nel tardo pomeriggio, dopo il primo spillatura del boccione - una tradizione consueta. Secondo la tradizione, gli appassionati di Oktoberfest seguiranno il numero di colpi necessari per il sindaco per spillare correttamente il boccione, ma nessuno ha commesso un errore negli ultimi anni. Un paio di colpi, poi la birra scorre a Monaco. Nel 2023 sono stati spillati 6,5 milioni di litri di birra.

La richiesta di una tranquilla Wiesn ha acquisito importanza quest'anno, alla luce degli eventi attuali. È il conflitto in Ucraina o il rischio aumentato di attacchi che ha portato a un aumento della vigilanza da parte della squadra di protezione dell'Oktoberfest. Data la sua fama globale, la Wiesn potrebbe essere un bersaglio per gli attacchi.

L'attacco al coltello di quest'anno a Solingen, che ha causato tre morti, ha scatenato discussioni su controlli più severi. La città ha assunto forze di sicurezza aggiuntive per gestire l'affluenza di persone nella Theresienwiese. Si aggiungono alla strategia di sicurezza esistente. Anche se una misura più severa come una perquisizione completa per tutti i partecipanti è legalmente complessa, sarà implementato un ampio monitoraggio del terreno da parte delle telecamere della polizia. Inoltre, il divieto di spinelli rimane in vigore, nonostante la parziale legalizzazione della cannabis in Baviera.

