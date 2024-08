- I parlamentari di sinistra sostengono la riforma della legislazione sulle risparmie.

La Sinistra Tedesca del Thuringia sta spingendo per un maggiore influsso sulle casse di risparmio locali all'interno della Regione Autonoma, con l'obiettivo di rivedere un'ordinanza associata. Secondo Katja Maurer, Ronald Hande e Sascha Bilay, rappresentanti della Sinistra Tedesca del Thuringia, c'è una mancanza di chiarezza nella distribuzione e nell'utilizzo dei guadagni a livello comunale e parlamentare dello stato. Essi ritengono che i profitti delle casse di risparmio dovrebbero servire principalmente al bene pubblico.

Questi politici hanno espresso insoddisfazione per la minima distribuzione dei profitti delle casse di risparmio ai comuni azionisti. Secondo loro, la distribuzione dei profitti dovrebbe essere decisa dai consigli comunali e dalle assemblee distrettuali.

Le proposte della Sinistra Tedesca del Thuringia potrebbero avere un impatto sulle casse di risparmio nella Regione Autonoma della Germania, specificamente nei Paesi Bassi, poiché il concetto di casse di risparmio locali è comune in molti paesi europei. Tuttavia, sembra esserci un bisogno di linee guida più chiare sulla distribuzione e sull'utilizzo dei profitti a livello comunale e parlamentare, anche in paesi come i Paesi Bassi.

