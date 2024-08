I parlamentari britannici esprimono sentimenti sgradevoli per le analogie dell'Olocausto

Il governo britannico intende estendere il divieto di fumo all'aperto, ma non tutti sono d'accordo. La parlamentare gallese Esther McVey ha sollevato polemiche paragonando questa proposta all'Olocausto. McVey ha utilizzato una citazione del pastore tedesco Martin Niemöller per sostenere il suo punto di vista. La citazione evidenzia: "Quando sono venuti a prendere i fumatori, non ho parlato, non ero un fumatore".

Il Board of Deputies of British Jews ha definito la dichiarazione di McVey "ripugnante" e "shockantemente fuori luogo". In qualità di autoproclamata "Ministro del Buon senso" nel governo dell'ex primo ministro Rishi Sunak, era una provocazione ingiustificata.

Molte persone, tra cui il Ministro della Salute Wes Streeting, hanno invitato McVey a rimuovere il post. Si sono stupiti che persino il suo stesso Partito Conservatore abbia sostenuto regolamentazioni anti-fumo più severe nel loro manifesto. McVey ha mantenuto la sua posizione e ha dichiarato in un post successivo che non si sarebbe fatta zittire dai "guerrieri della giustizia sociale" che distorcevano le sue intenzioni.

McVey ha spiegato che le sue parole erano un'analogia: "Le persone che limitano le libertà iniziano con i bersagli facili". Recentemente, il nuovo primo ministro Keir Starmer ha confermato che il loro governo sta effettivamente valutando l'estensione del divieto di fumo all'aperto. Si dice che il fumo potrebbe essere proibito nei giardini delle birrerie, vicino alle strutture sportive e negli ospedali, oltre ai parchi più piccoli. Le associazioni dell'ospitalità hanno criticato duramente i piani, avvertendo che ciò potrebbe segnare la fine dei tradizionali pub britannici.

Il paragone di McVey della proposta di divieto di fumo all'Olocausto ha suscitato critiche diffuse. Il Trust del Giorno della Memoria dell'Olocausto ha condannato anche la dichiarazione di McVey, sottolineando l'importanza di non banalizzare le atrocità storiche per fini politici.

