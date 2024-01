I Paramore suonano di nuovo "Misery Business" dopo averla ritirata a causa di una polemica sui testi

La band emo-pop ha riproposto il suo singolo di successo "Misery Business" in occasione della tappa del tour a Bakersfield, in California, domenica scorsa, suonandolo dal vivo per la prima volta dopo averlo ritirato nel 2018.

All'epoca, la cantante Hayley Williams aveva dichiarato che la band avrebbe smesso di suonare la canzone "per un periodo molto lungo", soprattutto a causa del feedback degli ascoltatori. Alcuni critici hanno trovato "Misery Business" sessista, in particolare per un testo che si riferisce a un'altra donna come a una "puttana".

Ma dopo anni in cui i fan hanno difeso la canzone e la Williams ha ribadito il suo impegno per il femminismo, la band si è sentita a suo agio nel suonarla di nuovo dal vivo.

"Quattro anni fa abbiamo detto che avremmo ritirato questa canzone per un po', e credo che tecnicamente l'abbiamo fatto", ha detto la Williams al suo pubblico durante il concerto di domenica, secondo Rolling Stone. "Ma quello che non sapevamo è che, appena cinque minuti dopo la mia cancellazione per aver pronunciato la parola 'puttana' in una canzone, tutto TikTok ha deciso che andava bene".

Quando lei e la band si sono lanciati nella canzone, il pubblico ha applaudito selvaggiamente, secondo il filmato del concerto condiviso online dai partecipanti.

Alla sua uscita nel 2007, "Misery Business" ha catapultato i Paramore alla celebrità. Scritto da un diciassettenne Williams, il singolo raccontava la storia di un tumultuoso triangolo amoroso tra adolescenti. I fan della band attendevano con ansia la sua apparizione durante i tour dei Paramore, quando la Williams sceglieva un membro del pubblico per cantare con lei il testo e il ritornello in rapida successione. La canzone e il lavoro successivo dei Paramore hanno influenzato artisti come Billie Eilish e Olivia Rodrigo (quest' ultima ha persino dovuto citare la Williams e un ex chitarrista dei Paramore nel suo popolare singolo "good 4 you" a causa delle somiglianze tra le due canzoni).

Ma negli anni successivi alla sua pubblicazione, alcuni fan e critici musicali hanno riconsiderato il testo di "Misery Business". Il termine dispregiativo compare una sola volta, ma il testo e l'argomento della canzone - due giovani donne che si contendono l'affetto dello stesso ragazzo - hanno spinto alcuni ascoltatori a definirlo "antifemminista", come ha raccontato la Williams in varie interviste.

"Il problema del testo non è che io abbia avuto un problema con una persona con cui andavo a scuola... È il modo in cui ho cercato di chiamarla in causa usando parole che non appartengono alla conversazione", ha dichiarato in un'intervista del 2017.

Anche prima di smettere di eseguirla, la Williams ha preso le distanze dal suo testo in un post sul blog del 2015. Ha anche smesso di cantare alcuni dei testi controversi nelle esibizioni dal vivo fino al concerto del 2018, quando ha detto alla folla che la band sentiva che era "tempo di allontanarsi (dall'esecuzione della canzone) per un po'".

La Williams ha ribadito la sua posizione su "Misery Business" anche nel 2020, quando ha chiamato in causa Spotify per aver aggiunto "Misery Business" a una playlist di rockstar donne.

"So che è una delle canzoni più importanti della band, ma non dovrebbe essere usata per promuovere qualcosa che abbia a che fare con l'empowerment o la solidarietà femminile", ha scritto su Instagram nel 2020.

All'inizio di quest'anno, però, la WIlliams è sembrata ammorbidire la sua posizione sulla canzone, unendosi alla Eilish per eseguirla in duetto al Coachella set della Eilish in aprile. E quando l'ha cantata di nuovo dal vivo domenica, ha detto al pubblico di averci ripensato lei stessa: "Quello che sto cercando di dire è una parola", ha detto. "Sapete, tutti possiamo imparare da noi stessi, no?".

Diversi artisti hanno deciso di ritirare alcune canzoni, anche quelle di successo, a causa del contraccolpo degli ascoltatori quando le canzoni invecchiano: Elvis Costello l'anno scorso ha dichiarato che non avrebbe mai più cantato "Oliver's Army", uno dei suoi successi britannici, perché contiene un insulto razziale. Anche i Rolling Stones hanno smesso di eseguire "Brown Sugar", che si apre con una storia di schiavitù e sessualizza le giovani donne nere.

Nel frattempo, alcuni artisti si sono piegati alle richieste degli ascoltatori di aggiornare i testi che alcuni fan consideravano offensivi, una decisione che di per sé non è priva di polemiche. Lizzo e Beyoncé hanno entrambi rimosso la parola "spaz" dalle canzoni quest'anno, dopo che un sostenitore della disabilità li ha implorati di farlo. Nel Regno Unito, il termine è un insulto alle persone con disabilità, ma negli Stati Uniti, in particolare nell'inglese vernacolare afroamericano, è usato per descrivere "andare fuori di testa" o "essere nella zona", ha riferito la CNN all'inizio di quest'anno.

Radhika Marya della CNN ha contribuito a questo servizio.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com