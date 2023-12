I Paramore scatenano speculazioni dopo aver cancellato sito e social media

La popolare band si chiede cosa stia succedendo dopo che il loro sito è stato cancellato da Internet e i contenuti sono stati eliminati dal loro account Instagram verificato.

Anche la cantante Hayley Williams ha cancellato il suo account Instagram, portando i follower a chiedersi se la band si stia sciogliendo o se si stia semplicemente preparando per un nuovo progetto.

Secondo un recente articolo di UpRoxx, i membri della band "concordano sul fatto che c'è un livello di incertezza" per quanto riguarda il loro futuro.

"L'unica cosa che conta è che continueremo a essere la comunità degli altri", ha dichiarato Williams.

I Paramore si sono formati nel 2004 e hanno pubblicato il loro album di debutto, "All We Know Is Falling", nel 2005.

Tra i loro successi più noti ci sono "Aint' It Fun", "Misery Business" e "Still In To You".

Il deputato della Florida Maxwell Frost ha suscitato reazioni dopo essersi unito alla band sul palco per un'entusiasmante performance di "Misery Business" durante l'estate.

La CNN ha contattato i rappresentanti dei Paramore per un commento.

