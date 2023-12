I palestinesi sostengono la decisione di Hamas di entrare in guerra con Israele, secondo un sondaggio, senza una soluzione politica all'orizzonte

I dimostranti si radunano qui per protestare, ma quando la CNN è andata a trovarli, una domenica mattina, le persone stavano facendo i loro affari. Tuttavia, le foto della guerra a Gaza affisse nella piazza e appese a striscioni e recinzioni ricordano a chiunque ne abbia bisogno gli orrori che si stanno svolgendo poco lontano.

"Questa distruzione assomiglia alla coscienza del mondo", si legge su un manifesto, sotto una foto di soccorritori che rimuovono le macerie.

Un'altra fotografia mostra ambulanze fuori da un ospedale con il testo "Gli eroi della medicina chiedono azione: Fermate il massacro a Gaza!".

Nel suo ufficio a circa un chilometro di distanza, dove scrivanie e scaffali gemono sotto pile di scartoffie, Khalil Shikaki sta riflettendo sul conflitto.

I palestinesi, dice, sostengono a larga maggioranza la decisione di Hamas di entrare in guerra con Israele.

La sua società di ricerca, il Palestinian Center for Policy and Survey Research (PCPSR), ha appena pubblicato i risultati della sua ultima indagine sugli atteggiamenti dei palestinesi.

Settecentocinquanta adulti sono stati intervistati di persona in Cisgiordania e 481 a Gaza, sempre di persona. La raccolta dei dati a Gaza è stata effettuata durante la recente tregua, quando la circolazione dei ricercatori era più sicura.

Il sondaggio, che ha un margine di errore di quattro punti (invece dei soliti tre punti), ha rilevato che quasi tre quarti (72%) di tutti gli intervistati ritengono che la decisione di Hamas di lanciare l'attacco contro Israele il 7 ottobre sia stata "corretta".

Meno di un quarto (22%) ha detto che è stata "scorretta".

Ma questo non significa sostenere le atrocità, aggiunge. "Nessuno dovrebbe vedere questo come un sostegno a qualsiasi atrocità che potrebbe essere stata commessa da Hamas quel giorno".

"I palestinesi credono che la diplomazia e i negoziati non siano un'opzione disponibile per loro, che solo la violenza e la lotta armata siano i mezzi per porre fine all'assedio e al blocco su Gaza e, in generale, per porre fine all'occupazione israeliana", ha detto Shikaki.

Questa importante distinzione è evidenziata da tre dati del sondaggio. Quasi l'80% degli intervistati ha dichiarato ai ricercatori del PCPSR che uccidere donne e bambini nelle loro case è un crimine di guerra.

Un numero ancora più alto (85%) di intervistati ha dichiarato di non aver guardato i video mostrati dai notiziari internazionali sugli atti commessi da Hamas il 7 ottobre - un dato che potrebbe far capire perché solo il 10% degli intervistati ha dichiarato di credere che Hamas abbia commesso crimini di guerra quel giorno.

In larga misura, i palestinesi, proprio come gli israeliani, ricevono una prospettiva distorta dai loro media. Oltre a questo effetto bolla, secondo Shikaki, potrebbe esserci anche il desiderio di evitare altre fonti per mantenere la negazione. La negazione, come dice, è utile nei periodi di stress e di dolore.

I sondaggi in una zona di guerra comportano difficoltà anche nei momenti di calma. Intervistare le persone nel centro e nel sud dell'enclave è stato relativamente semplice, dato che la maggior parte era ancora a casa, ma il sondaggio della popolazione del nord di Gaza è stato parzialmente compromesso perché molti sono stati sfollati nei rifugi.

Territori separati, atteggiamenti divergenti

Gaza e la Cisgiordania, gli attuali territori palestinesi, sono geograficamente separati dal 1948. Negli ultimi decenni la separazione si è radicata tra le due popolazioni, anche perché per i palestinesi è diventato sempre più difficile spostarsi tra i territori.

Dal 2005, quando Israele ha spostato i suoi soldati e coloni da Gaza e ha sostanzialmente isolato il territorio con l'aiuto dell'Egitto, le esperienze quotidiane dei palestinesi di Gaza si sono ulteriormente differenziate da quelle dei palestinesi della Cisgiordania.

Politicamente, i territori sono divisi. L'Autorità Palestinese, guidata dall'anziano presidente Mahmoud Abbas, ha un controllo parziale sulla Cisgiordania, mentre Hamas controlla ciò che accade all'interno di Gaza - o lo faceva fino all'invasione di Israele.

Queste differenze si riflettono in tutti gli atteggiamenti esaminati, in particolare per quanto riguarda l'uso della violenza.

A Gaza, il sostegno alla lotta armata è aumentato solo leggermente, passando dal 50% del settembre 2022 (un anno prima dell'attuale guerra) al 56% del dicembre 2023. In Cisgiordania, invece, il sostegno è aumentato drasticamente dal 35% nel settembre 2022 al 54% nel settembre 2023 (un mese prima della guerra). Questo mese, il sostegno alla lotta armata ha raggiunto il 68% in Cisgiordania.

Secondo Shikaki, queste divergenze riflettono l'aumento degli attacchi violenti dei coloni ebrei contro i palestinesi in Cisgiordania, che hanno attirato la condanna degli Stati Uniti e dell'Europa, insieme alla sensazione diffusa che l'attuale governo di destra di Israele non sia eccessivamente turbato da questo stato di cose.

Hamas, forse senza sorpresa, trova un sostegno crescente, soprattutto tra i palestinesi della Cisgiordania. Il sostegno al gruppo militante come partito politico è aumentato di quasi quattro volte (dal 12% al 44%) nei tre mesi tra settembre 2023 e dicembre 2023.

Nella Gaza assediata, invece, il sostegno è rimasto relativamente stabile, con il 38% a settembre e il 42% a dicembre.

Fatah, il partito laico-nazionalista del Presidente dell'Autorità Palestinese (AP) Abbas, che ha guidato l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina agli storici accordi con Israele negli anni '90 - che hanno creato l'AP ma non hanno risolto alcune delle questioni fondamentali del conflitto - ha visto il suo sostegno scendere in tutti i territori dal 26% di tre mesi fa al 17% attuale.

Il sostegno allo stesso Abbas è ancora più basso, tanto da essere considerato quasi del tutto screditato.

Fuori dalla negazione, verso la resa dei conti?

Ma Shikaki avverte che l'aumento del sostegno ad Hamas non deve essere sopravvalutato, almeno non ancora. Quando un maggior numero di palestinesi si renderà conto delle atrocità commesse da Hamas il 7 ottobre, l'atteggiamento potrebbe cambiare, anche se è improbabile che ciò accada finché Gaza rimarrà sotto attacco massiccio.

Ancora una volta è importante sapere quante persone hanno guardato i video del 7 ottobre e le differenze tra i territori. A Gaza, il 25% degli intervistati ha dichiarato di aver visto tali video; e il 16% di tutti gli intervistati ha detto ai ricercatori che Hamas ha commesso crimini di guerra. In Cisgiordania, i numeri corrispondenti erano solo il 7% e l'1%.

Secondo Shikaki, Gaza sta uscendo dalla negazione più rapidamente della Cisgiordania e questo significa che Hamas dovrà fare i conti. Già solo il 38% dei gazesi vuole che il gruppo militante torni a governare dopo la guerra.

Ma non è solo la maggiore consapevolezza degli eventi di un singolo giorno che conta. È anche quello che succederà quando la politica riprenderà, una volta finita la guerra, e se i palestinesi vedranno un qualche tipo di orizzonte politico.

In un momento in cui la gente crede che l'unico modo per convincere Israele a porre fine all'occupazione sia quello di infliggere dolore e sofferenza agli israeliani, i palestinesi vedono Hamas come il partito più capace di esercitare la violenza in modo efficace, dice Shikaki.

D'altra parte, "se e quando si darà ai palestinesi la possibilità di negoziare la fine permanente dell'occupazione israeliana e la creazione di uno Stato palestinese... il sostegno ad Hamas probabilmente scenderà al di sotto di quello che era prima della guerra", afferma.

Il sostegno alla soluzione dei due Stati è rimasto sostanzialmente stabile a Gaza e in Cisgiordania negli ultimi tre mesi, passando dal 32% al 34%, ma storicamente queste cifre sono ancora basse. In passato, i sondaggi del PCPSR hanno mostrato che il sostegno all'esistenza di una Palestina indipendente accanto allo Stato di Israele si aggirava tra il 70% e l'80%.

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha cercato di convincere sia gli israeliani che i palestinesi dell'importanza dei negoziati, affermando il mese scorso: "Non credo che (il conflitto) finirà finché non ci sarà una soluzione a due Stati". Il problema è che i palestinesi non sembrano credergli. Quasi tre quarti (70%) degli intervistati ha dichiarato di non considerare serio il discorso degli Stati Uniti sulla creazione di uno Stato palestinese.

Shikaki dice che il motivo è ovvio.

Dal momento che avete tutto questo potere, la gente non vi crederà se dite: "Non posso fare leva su Israele". Quindi, la conclusione è che state rendendo un servizio a parole alla soluzione dei due Stati, ma non avete assolutamente intenzione di fare qualcosa per trasformarla in realtà".

Fonte: edition.cnn.com