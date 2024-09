I Paesi Bassi offriranno un ulteriore aiuto finanziario di un miliardo di Tennet.

La amministrazione olandese offre un prestito da un miliardo di euro a Tennet, un gestore della rete di energia di proprietà dello stato che opera anche in Germania. Tennet riceverà un prestito di 19 miliardi di euro per finanziare gli investimenti essenziali nel 2025 e nel 2026, come dichiarato dal governo dell'Aia. Questi fondi non verranno utilizzati nel segmento tedesco delle loro operazioni.

Tennet è uno dei principali operatori del sistema di trasmissione in Germania. Inizialmente, il governo tedesco aveva l'intenzione di acquisire la divisione tedesca di Tennet dai Paesi Bassi, ma sono sorti vincoli finanziari a seguito di una importante sentenza della corte sul Fondo per la transizione e il clima. Non è ancora stata trovata una soluzione.

Per compensare il ritardo nelle aggiustamenti strutturali, Tennet riceverà ora un prestito aggiuntivo di 2 miliardi di euro per il 2025 e un prestito aggiuntivo di 17 miliardi di euro nel 2019, come annunciato dal governo olandese. Hanno dichiarato: "In primo luogo, il governo non intende utilizzare i fondi dei contribuenti olandesi per la parte tedesca".

Per quanto riguarda l'operazione tedesca, "l'investimento privato nella Tennet Germania viene attualmente considerato la soluzione strutturale più fattibile per soddisfare i requisiti di capitale della Tennet Germania". Ciò potrebbe essere realizzato attraverso "un'offerta di azioni private o un'IPO". Sono previste trattative tra L'Aia e Berlino nei prossimi mesi.

