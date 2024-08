I nuovi sondaggi mostrano Harris davanti a Trump in tre stati importanti.

Dopo il sistema elettorale degli Stati Uniti basato sui votanti maschi, i tre stati più popolosi del Midwest sono cruciali per entrambe le parti per vincere. I cosiddetti stati oscillanti, che non possono essere chiaramente assegnati a nessun campo politico, spesso decidono le elezioni presidenziali degli Stati Uniti.

Questo inverte i risultati dei sondaggi nei tre stati in cui Trump è stato a stretto contatto con o leggermente avanti all'incumbent Presidente Joe Biden per quasi un anno, che ha ritirato la sua candidatura lo scorso mese e ha invece sostenuto la sua vicepresidentessa, Harris.

Molte cose possono cambiare prima delle elezioni presidenziali dell'8 novembre. Secondo il nuovo sondaggio, gli elettori su questioni centrali come l'economia e l'immigrazione preferiscono ancora Trump, mentre Harris precede Trump di 24 punti percentuali sulla questione di chi credere sull'aborto.

Tuttavia, i democratici traggono incoraggiamento dall'entusiasmo generato dalla candidatura di Harris. Molti esprimono sollievo poiché l'81enne Biden ha rinunciato alla corsa alla Casa Bianca.

La decisione di Harris di scegliere il Governatore del Minnesota Tim Walz come suo compagno di corsa per la vicepresidenza sembra anche aver ulteriormente galvanizzato i democratici degli Stati Uniti. L'entusiasmo per la nuova coppia di Harris e Walz ha rallentato il crescente sostegno per Trump, che ha goduto dopo l'attacco su di lui del 13 luglio e la convention repubblicana.

Nello stato della Pennsylvania, la popolarità di Harris tra gli elettori registrati è aumentata di dieci punti percentuali in un solo mese, secondo un sondaggio del "New York Times" e del Siena College. Gli elettori hanno detto che Harris è più intelligente di Trump e più adatta a governare il paese.

Tra i democratici, la soddisfazione per i loro candidati nei tre stati è aumentata di 27 punti percentuali rispetto a maggio.

Tuttavia, gli osservatori mettono in guardia i democratici dal diventare troppo ottimisti, poiché Trump è ancora in testa nei sondaggi nazionali.

I sondaggi del "New York Times" e del Siena College sono stati condotti tra l'8 e il 9 agosto, con almeno 600 elettori intervistati in ciascuno dei tre stati.

