Il declino del settore dell'edilizia in Baden-Württemberg continua. Dal gennaio al giugno, le autorità hanno approvato circa 3.200 nuovi edifici residenziali e circa 1.300 edifici non residenziali come uffici e edifici amministrativi, secondo i dati dell'Ufficio Statistico di Stato. In totale, si tratta di oltre 4.500 nuovi progetti di costruzione - circa il 28% in meno rispetto all'anno precedente già debole.

Il numero di edifici residenziali approvati per la costruzione è diminuito di oltre il 40% - da circa 16.200 nel primo semestre del 2023 a poco meno di 9.600 nel periodo attuale. Il numero di nuovi appartamenti approvati per edifici esistenti o non residenziali non è incluso nelle statistiche. Le statistiche precedenti mostrano che si trattava di circa quelques migliaia di appartamenti all'anno.

Il declino era già evidente nel 2023. Rispetto al 2022, sono stati approvati il 35% in meno di edifici. Il numero di edifici residenziali approvati per la costruzione è diminuito di circa un terzo a circa 28.600. Si tratta del livello più basso dal 2010, in piena crisi economica e finanziaria. I numeri erano già diminuiti significativamente nel 2022.

Nel settore dell'edilizia del sud-ovest c'è da tempo un senso di allarme. I prezzi in aumento per i materiali e l'energia, nonché i tassi di interesse più alti sui prestiti, stanno rendendo la costruzione non redditizia per molti clienti. L'associazione del settore non si aspetta un rapido recupero: il calo è continuato senza interruzioni a giugno. Non si vede ancora la fine della crisi, secondo il CEO dell'associazione, Thomas Möller.

L'associazione del settore teme più fallimenti. Si aspetta che la pressione economica sulle imprese edili aumenti ulteriormente. "Il numero di fallimenti e di disoccupazione nel settore dell'edilizia potrebbe aumentare di nuovo", ha detto Möller. Allo stesso tempo, si prevede che la carenza di alloggi nelle grandi città e nelle aree metropolitane peggiorerà in futuro. La politica deve intervenire - soprattutto aumentando il finanziamento statale per l'edilizia economica e riducendo l'imposta sulle transazioni immobiliari. Devono anche essere ridotti gli ostacoli burocratici.

Nel settore dell'edilizia, che l'associazione rappresenta in Baden-Württemberg, c'erano oltre 8.400 imprese con circa 115.000 dipendenti nel 2022. Ciò include le imprese che costruiscono edifici grezzi.

