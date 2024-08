I nuovi panda giganti dello zoo di San Diego faranno il loro debutto pubblico

La coppia, Yun Chuan e Xin Bao, sono i primi panda giganti ad entrare negli Stati Uniti in 21 anni, secondo lo zoo.

“Le nostre nuove residenti porteranno gioia ai nostri visitatori e simboleggiano lo spirito duraturo degli sforzi di conservazione internazionali. Insieme ai nostri partner, continuiamo a fare passi significativi per garantire un futuro speranzoso per questa specie iconica”, ha dichiarato Paul Baribault, Presidente e CEO della San Diego Zoo Wildlife Alliance, in una dichiarazione di luglio.

L'habitat Panda Ridge in cui la coppia vivrà è quattro volte più grande della precedente area dei panda, secondo lo zoo, e si ispira al paesaggio cinese con caratteristiche che riproducono canyon, montagne e scogliere. C'è anche un nuovo albero per arrampicarsi.

I visitatori dello zoo avranno tre modi per vedere i panda: ottenendo un biglietto con orario gratuito il giorno della visita; unendosi alla fila di attesa; o prenotando un tour mattutino di 60 minuti a piedi.

Il tour mattutino non è incluso nel prezzo del biglietto d'ingresso, che è richiesto per il tour. I tour partono da $92 a persona. Il sito web dello zoo mostrava tour esauriti per tutto il mese di agosto.

Yun Chuan e Xin Bao si sono “adattati bene” dal loro arrivo nello Stato dorato il 27 giugno, secondo quanto dichiarato dallo zoo in una nota stampa di luglio.

Yun Chuan è un maschio quasi 5enne nato da Zhen Zhen, il quarto cucciolo nato allo zoo di San Diego.

“È riconoscibile dal suo lungo naso leggermente appuntito e sembra estremamente a suo agio sia quando esplora sull'erba che quando sale sugli alberi”, ha dichiarato lo zoo in una nota stampa.

Xin Bao è una femmina quasi 4enne il cui nome significa “tesoro prezioso di prosperità e abbondanza”.

“È riconoscibile dalla sua grande faccia rotonda e dalle sue grandi orecchie pelose e le piace prendere il sole tranquillamente e concentrarsi sul suo cibo preferito”, ha aggiunto lo zoo.

I giovani panda sono in prestito dalla Cina dopo che il leader cinese Xi Jinping ha suggerito di inviare panda allo zoo di San Diego come “inviati di amicizia tra i popoli cinese e americano”.

La Cina presta panda a più di 20 paesi in un programma spesso chiamato “diplomazia dei panda”. I suoi prestiti di panda agli Stati Uniti risalgono al 1972 - anche se il numero di prestiti è diminuito negli ultimi anni con il deterioramento delle relazioni tra Stati Uniti e Cina.

Negli ultimi anni, i panda del Zoo di Memphis e del Smithsonian National Zoo di Washington, DC, sono stati restituiti alla Cina. I quattro panda giganti dello Zoo di Atlanta torneranno in Cina più tardi quest'anno.

Ma l'accordo di San Diego con la Cina potrebbe rappresentare una nuova fase nella diplomazia dei panda; la Cina ha annunciato ad aprile che avrebbe inviato panda allo zoo di San Francisco per la prima volta.

Lo zoo di San Diego, uno dei più rinomati al mondo, è stato il primo istituto americano a condurre ricerche cooperative sui panda giganti con la Cina. Dal 1994, ha lavorato con il centro di conservazione dello Sichuan per studiare il comportamento, la genetica, l'allevamento artificiale, la nutrizione e la prevenzione delle malattie della specie.

