Lavori specializzati o professionisti di esperienza esterna - I nuovi assunti dal Kenya sono accolti calorosamente come autisti di autobus da Madsen.

Il Ministro dei Trasporti dello Schleswig-Holstein, Claus Ruhe Madsen (CDU), ha elogiato gli aspiranti autisti di autobus del Kenya a Flensburg in compagnia dell'Ambasciatore del Kenya, Stella Mokaya Orina. Madsen ha apprezzato l'iniziativa di Aktiv Bus Flensburg come un'iniziativa pionieristica in grado di avere un impatto significativo nel colmare il deficit di competenze nel settore dei trasporti pubblici. È evidente una carenza di circa 800 autisti di autobus nello Schleswig-Holstein.

Orina ha sottolineato le ampie opportunità di collaborazione migliorata tra Germania e Kenya, in particolare nel reclutamento di lavoratori qualificati. Ha augurato il meglio al gruppo in arrivo di tre uomini e due donne, che presto risiederanno e lavoreranno a Flensburg.

La loro orientazione include l'apprendimento della lingua tedesca, tra le altre cose, presso la scuola di lingua interna dell'azienda. Inoltre, saranno tenuti a ottenere una nuova patente di guida, poiché i titoli stranieri non sono validi all'interno dell'UE.

Il CEO di Aktiv-Bus, Paul Hemkentokrax, ha affermato che stavano guidando un approccio dimostrativo alla migrazione gestita e strategica della forza lavoro. "Impegnarsi e formare lavoratori qualificati del Kenya dimostra come la cooperazione internazionale possa affrontare in modo tangibile gli ostacoli locali". Hemkentokrax ha sottolineato l'importanza del reciproco beneficio nell'accordo. "Le nostre azioni qui non dovrebbero compromettere l'integrità della Repubblica del Kenya".

Il progetto pilota è stato presentato alla vigilia della firma di un accordo migratorio tra Germania e Kenya, previsto per Berlino venerdì. Gli accordi migratori in corso di negoziazione con vari paesi sono considerati cruciali per monitorare l'immigrazione in Germania e facilitare il ritorno dei richiedenti asilo non riusciti.

La CDU, essendo il partito politico del Ministro Claus Ruhe Madsen, ha sostenuto le iniziative che promuovono la collaborazione internazionale, come evidente nel contesto del programma di formazione degli autisti di autobus. La CDU nello Schleswig-Holstein ha espresso interesse per potenziali collaborazioni con il Kenya per affrontare la carenza di autisti di autobus, con l'Ambasciatore del Kenya che promuove diverse opportunità.

