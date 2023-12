I nuovi aeromobili, le rotte e le cabine degli aerei che decolleranno nel 2023

L'anno prossimo sembra più promettente, anche se l'incertezza è ancora enorme.

La IATA, l'associazione di categoria che riunisce la maggior parte delle compagnie aeree di tutto il mondo, prevede che nel 2023 le compagnie aeree torneranno alla redditività dopo un 2022 in perdita, soprattutto a causa dei postumi della chiusura di Covid-19, ma anche dell'aumento dei prezzi del carburante.

Inoltre, i tanto attesi nuovi aeroplani potrebbero solcare i cieli, contribuendo a inaugurare la prossima era dell'aviazione commerciale.

I rischi, tuttavia, rimangono. Guerre, recessioni globali e regionali, la rinascita di Covid, il cambiamento dei modelli di viaggio, la crisi climatica e molti altri fattori sono fuori dal controllo dell'aviazione.

Ecco cosa significa tutto questo per i viaggiatori nel 2023.

Riassetto del cielo

La Covid-19 ha segnato gli ultimi tre anni della nostra vita e continuerà a farlo, ma nella maggior parte dei casi non includerà restrizioni ai viaggi.

Quando il Giappone ha aperto le porte ai viaggiatori stranieri nell'autunno del 2022, è stata l'ultima grande economia non cinese a farlo.

Per la maggior parte degli aspetti che interessano le compagnie aeree e i loro passeggeri, il mondo è ora aperto. La grande domanda che ci si pone quasi ovunque - quando finiranno le quarantene e le altre restrizioni di viaggio della Cina - ha finalmente trovato risposta. Il Paese ha annunciato un allentamento delle restrizioni ai viaggi a partire dall'8 gennaio.

Un'altra grande domanda riguarda la Russia. Dopo l'invasione dell'Ucraina a febbraio, le compagnie aeree russe sono state bandite dallo spazio aereo di molti Paesi, tra cui l'UE, gli Stati Uniti e il Canada, e viceversa.

Al di fuori della zona di conflitto, l'effetto maggiore è stato sui voli tra l'Europa e l'Asia orientale, che devono volare a sud della zona di conflitto e sul Caucaso o a nord sull'Alaska. Di conseguenza, molte compagnie aeree europee e asiatiche hanno tagliato i loro servizi.

Ciò significa che ci sono meno voli tra l'Europa e l'Asia e che molte compagnie aeree europee e asiatiche dispongono di aeromobili che intendevano utilizzare su quelle rotte e che ora stanno cercando di capire dove poterli far volare.

Nuove rotte tra il Nord America e l'Europa stanno già prendendo il volo, con i tre grandi cartelli transatlantici di compagnie aeree in joint venture - che corrispondono all'incirca alle alleanze Oneworld, Star Alliance e SkyTeam e che sono stati autorizzati a coordinare i prezzi tra i loro membri - che hanno aggiunto molte nuove rotte e rafforzato i servizi esistenti.

Quindi, se vedete che si apre un nuovo volo senza scalo, potrebbe valere la pena di cogliere l'occasione. Se le compagnie aeree europee riacquistano l'accesso allo spazio aereo russo e la domanda da e per la Cina ritorna, i nuovi voli non stop potrebbero tornare a richiedere uno scalo.

Parlando di alleanze, si prevede che Virgin Atlantic si unirà alla sua comproprietaria Delta nell'alleanza SkyTeam all'inizio del 2023, mentre la voce di lunga data secondo cui China Southern (che secondo alcuni è la più grande compagnia aerea del mondo) si unirà all'alleanza Oneworld sembra aver preso piede di recente. Questo aprirà nuovi collegamenti per i partner di queste compagnie aeree e per i loro passeggeri.

Un nuovo aereo, ma molte nuove cabine

Il COMAC C919, il primo moderno aereo di linea a fusoliera stretta della Cina, dovrebbe entrare in servizio come passeggero tra il 2022 e il 2023. Il nuovo aereo, considerato una sfida importante per i produttori occidentali, offrirà ai passeggeri cinesi una nuova opzione, sebbene non sia molto diversa dall'esperienza su un Boeing 737 o un Airbus A320.

Non ci sono altri nuovi aerei all'orizzonte per il 2023. Il tanto ritardato widebody allungato 777X di Boeing non dovrebbe iniziare le consegne prima del 2025, e questo prima che i voli di prova fossero sospesi all'inizio di dicembre a causa di un problema ai motori GE9X di General Electric.

Ci saranno più consegne dell'attuale generazione di aerei, tra cui l'Airbus A350 e il Boeing 787, il che significa più jet nuovi su cui volare, ma anche alcuni aerei più vecchi che verranno tenuti in flotta più a lungo.

Per quanto riguarda Airbus, il narrowbody extra-lungo raggio A321XLR dovrebbe arrivare nelle compagnie aeree all'inizio del 2024, anche se la buona notizia per Airbus è che l'8 dicembre la Federal Aviation Administration degli Stati Uniti ha approvato il progetto del suo serbatoio supplementare.

Ciò significa che i nuovi voli senza scalo tra aeroporti minori, in particolare le rotte transatlantiche, saranno annunciati nel 2023: vale la pena tenere gli occhi aperti e prenotare in fretta.

Potremmo assistere all'annuncio di nuove varianti di aeromobili. Airbus ha fatto rumori positivi sulla tanto vociferata estensione del suo piccolo aereo di linea narrowbody A220, popolare tra i passeggeri grazie ai suoi ampi sedili, ai grandi cassetti e alle grandi finestre.

Quando i nuovi aerei escono dalla fabbrica, portano con sé nuove cabine, come la cabina Airspace di Airbus, più spaziosa, con cassetti più grandi e un'estetica più snella.

"Il numero crescente di aeromobili dotati di cabina Airspace che entrano sul mercato significa che un numero sempre maggiore di passeggeri beneficerà di caratteristiche di comfort e di connettività", ha dichiarato alla CNN il vicepresidente del marketing di cabina di Airbus, Ingo Wuggetzer. "Per me questa è la chiave per il 2023: si tratta di portare queste innovazioni a un numero crescente di passeggeri in tutto il mondo".

Inoltre, prevede, "vedremo un'ondata di digitalizzazione nell'attività quotidiana delle compagnie aeree". La digitalizzazione è utile ai passeggeri: una compagnia aerea più connessa offre più informazioni e più opzioni self-service, aiutando a evitare le file in aeroporto o le lunghe attese al telefono.

Percorsi di ritorno

L'enorme (e popolarissimo) superjumbo Airbus A380 sta tornando in servizio. Etihad, con sede ad Abu Dhabi, è l'ultima compagnia aerea a riportare in servizio i suoi A380, il che significa sedili più ampi in economy su questo grande e silenzioso aereo. È un'ottima notizia per i passeggeri.

Due varianti dell'aereo 737 MAX di Boeing, il MAX 7, più corto, e il MAX 10, a doppio allungamento, sono attualmente in una fase di limbo per la certificazione e la scadenza di fine anno incombe.

Per riassumere una situazione complicata, le autorità di regolamentazione statunitensi vogliono che Boeing installi ulteriori sistemi di sicurezza. Questo sarà costoso per Boeing, anche perché ha promesso per contratto ad alcune compagnie aeree di non doverlo fare, per evitare di dover spendere tempo e denaro per addestrare i piloti sulle differenze.

Questo non avrà probabilmente alcun impatto a breve termine sui passeggeri, ma i piani a lungo termine delle compagnie aeree di utilizzare questi aerei per sostituire quelli più vecchi e per avviare nuove rotte potrebbero subire dei ritardi.

Sicurezza e sostenibilità

In aeroporto, il 2023 sarà l'anno in cui alcuni aeroporti si libereranno del "divieto dei liquidi", in base al quale tutto ciò che rientra nello spettro liquido-pasta-crema-gel può essere trasportato solo in contenitori da 3 once o 100 millilitri all'interno di una piccola busta di plastica con chiusura a zip.

I passeggeri potrebbero aver già sperimentato le prime versioni degli scanner che consentono di lasciare la borsa dei liquidi e i dispositivi elettronici nel bagaglio a mano, ma la diffusione di questi dispositivi è in aumento. Il Regno Unito dovrebbe introdurli in tutti gli aeroporti nel 2023.

Si tenga d'occhio anche l'aumento delle dichiarazioni di sostenibilità sui voli, dato che la crisi climatica sta assumendo un'importanza sempre maggiore.

Un aspetto di questo fenomeno è la crescita di carburanti per l'aviazione più sostenibili (SAF) ottenuti da diverse fonti: oli di scarto, oli vegetali, alghe e così via. Virgin Atlantic ha recentemente annunciato che nel 2023 sperimenterà il primo volo transatlantico a emissioni di carbonio "nette zero" alimentato da SAF, seguendo progetti simili di altre compagnie aeree.

Un altro aspetto è quello di rendere più sostenibili gli interni delle cabine, che sono in gran parte costituiti da metalli, plastiche e tessuti.

Abbiamo parlato con il designer di cabine Martin Darbyshire di tangerine, l'agenzia di design responsabile di molte delle cabine più innovative degli ultimi tempi, il quale sottolinea che "come designer abbiamo la responsabilità di eliminare la complessità, il peso e i costi e di fornire soluzioni più durature, riparabili e riciclabili per l'industria degli interni delle compagnie aeree. I nostri clienti ce lo chiedono e noi abbiamo il dovere di farlo per la società".

In effetti, dice, è "sorprendente che ci sia voluto tutto questo tempo per prendere slancio". Senza ombra di dubbio il 2023 sarà dominato dalla governance ambientale, sociale e aziendale".

Immagine in alto: Il nuovo aereo passeggeri cinese COMAC C919. Crediti: CNS/AFP via Getty Images

Fonte: edition.cnn.com