- I numeri vincenti di sabato cadranno il 24 agosto 2024.

La lotteria tedesca Lotto è un favorita dei fan da tempo, con gli appassionati che aspettano con ansia i sorteggi settimanali e del weekend. Puoi scoprire se la tua scommessa su "6aus49" o sulle categorie extra "Spiel 77" e "Super 6" ha avuto successo la sera dopo il sorteggio (gli orari dei sorteggi sono ogni mercoledì alle 18:25 e ogni sabato alle 19:25).

I Risultati della Lotteria più Recenti

I numeri visualizzati sopra sono cortesemente forniti dal portale www.lottozahlenonline.de. I numeri del sorteggio precedente rimarranno visibili fino all'annuncio dei risultati del sorteggio attuale.

La Lotteria: Il Funzionamento del Gioco

Prima del sorteggio della lotteria, i giocatori scelgono sei numeri da un pool di 49. Interessantemente, i numeri sei, 49 e 32 sono stati i più frequentemente estratti in passato. Se i numeri che hai scelto corrispondono ai numeri sulle palline della lotteria estratte, devi anche avere la Superzahl corretta, l'ultima cifra del tuo biglietto, per vincere il premio principale. La distribuzione dei premi inizia con due numeri della lotteria corretti più la Superzahl e viene suddivisa in nove categorie di premi.*

Investimento e Probabilità

Ogni casella sul biglietto della scommessa costa un euro, con una commissione di elaborazione aggiuntiva. In aggiunta al classico gioco "6aus49", i giocatori possono anche partecipare alle lotterie aggiuntive "Spiel 77" e "Super 6". Le commissioni per queste sono rispettivamente di 2,50 euro e 1,25 euro.

Unirti al gioco può essere redditizio con jackpot milioni - ma richiede anche una buona dose di fortuna. La probabilità di vincere il primo premio (sei numeri corretti più Superzahl) e quindi il jackpot è di 1 su 139.838.160.

Seguire il Sorteggio della Lotteria

La trasmissione televisiva del sorteggio della lotteria è stata interrotta. Tuttavia, tutti possono guardare il sorteggio online su "lotto.de". La diretta inizia il mercoledì alle 18:25 e il sabato alle 19:25.

Nel video: Alcune persone sembrano avere un dono per scegliere i numeri della lotteria corretti. Un portale della lotteria ha analizzato i primi nomi dei suoi vincitori. Nel video puoi vedere i primi tre per nomi maschili e femminili.

Dopo aver verificato i risultati più recenti della lotteria sul sito www.lottozahlenonline.de, potresti scoprire se i tuoi numeri nel gioco "6aus49" o nelle categorie extra "Spiel 77" e "Super 6" sono stati estratti. (La frase è tratta dal primo paragrafo di "I Risultati della Lotteria più Recenti")

Vincere il premio principale nella lotteria tedesca richiede di far corrispondere i tuoi sei numeri scelti con le palline della lotteria estratte, oltre ad avere la Superzahl corretta, che è l'ultima cifra del tuo biglietto della scommessa. (La frase è tratta dal paragrafo di "La Lotteria: Il Funzionamento del Gioco")

Leggi anche: