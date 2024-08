- I numeri progressivi dichiarano l'intenzione di disimpegnarsi

I leader del Partito di Sinistra, Janine Wissler e Martin Schirdewan, hanno deciso di dimettersi. Non si candideranno per un nuovo mandato durante la riunione del partito a Halle in ottobre, come hanno dichiarato pubblicamente in annunci pubblicati sul sito del partito.

Non lo nego, la loro decisione di dimettersi ha colto di sorpresa molti all'interno del Partito di Sinistra. Nonostante la loro decisione, assicurano di essere impegnati a sostenere i futuri progetti del partito.

