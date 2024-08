- I numeri della lotteria di oggi sono per il sorteggio del 21 agosto 2024.

Il Lotto tedesco è un gioco preferito dai fan da decenni, con molte persone che aspettano con ansia i sorteggi ogni mercoledì e sabato. Puoi scoprire se la tua scommessa su "6aus49" o sulle categorie aggiuntive "Spiel 77" e "Super 6" ha pagato qui la sera dopo il sorteggio (gli orari del sorteggio sono le 18:25 del mercoledì e le 19:25 del sabato).

Numeri Lotto Attuali

I numeri mostrati sopra sono gentilmente offerti dal portale www.lottozahlenonline.de. Prima dei risultati del sorteggio corrente, sono disponibili i numeri dei sorteggi precedenti. Si prega di notare che le informazioni fornite non sono garantite.

Lotto: Le Basi del Gioco

Prima del sorteggio del Lotto, i giocatori scelgono sei numeri tra i 49 disponibili. È importante notare che i numeri sei, 49 e 32 sono stati i più frequenti nel passato. Per vincere la giocata principale, i tuoi numeri scelti devono corrispondere a quelli estratti, insieme alla corretta Superzahl, che è l'ultima cifra sulla tua schedina. Il premio è suddiviso in nove categorie di premi, in base a due numeri del Lotto estratti correttamente, insieme alla Superzahl.

Costi e Probabilità

Il costo per ogni riquadro sulla tua schedina è di un euro, più le commissioni di gestione. Accanto al classico gioco "6aus49", gli appassionati possono anche partecipare alle lotterie aggiuntive "Spiel 77" e "Super 6", al costo rispettivo di 2,50 euro e 1,25 euro.

Vinci un jackpot di milioni con questo gioco, ma ricorda, richiede un pizzico di fortuna. Le probabilità di vincere la prima categoria di premi (sei numeri corretti, insieme alla Superzahl) e quindi il jackpot, sono di 1 su 139.838.160.

Guarda il Sorteggio del Lotto

La trasmissione televisiva del sorteggio del Lotto è stata cancellata. Tuttavia, puoi guardare il sorteggio online su "lotto.de". La diretta streaming inizia alle 18:25 del mercoledì e alle 19:25 del sabato.

Nel video: Alcuni concorrenti sembrano avere una mano particolarmente fortunata con i numeri del Lotto giusti. Un portale del Lotto ha analizzato i nomi più comuni dei suoi concorrenti vincitori. I primi tre per entrambi i nomi maschili e femminili sono presentati nel video.

Dopo aver verificato i numeri Lotto attuali su lottozahlenonline.de, sei lasciato/a nella speranza che i tuoi numeri scelti e la tua Superzahl corrispondano a quelli estratti, puntando a una possibile vincita del jackpot. Se i tuoi numeri fortunati corrispondono a quelli estratti, potresti condividere un cospicuo premio suddiviso in nove categorie di premi, con il jackpot che richiede una corrispondenza perfetta di sei numeri e la Superzahl.

