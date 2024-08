- I numeri della lotteria del 28 agosto 2024 sono i seguenti:

La lotteria tedesca Lotto è stata un successo per decenni, con i giocatori che aspettano con ansia i sorteggi ogni mercoledì e sabato. Che si tratti di un '6aus49' vincente o di un tuffo in 'Spiel 77' e 'Super 6', puoi scoprire i risultati qui dopo il sorteggio (gli orari dei sorteggi sono alle 18:25 del mercoledì e alle 19:25 del sabato).

Gli ultimi numeri della lotteria

I numeri visualizzati sopra sono forniti dal portale www.lottozahlenonline.de. Prima del risultato del sorteggio attuale, vengono visualizzati i numeri del sorteggio precedente. Le informazioni sono fornite senza garanzia.

Lotto: il funzionamento del gioco

Prima del sorteggio, i giocatori scelgono sei numeri da un pool di 49. Curiosamente, i numeri più frequentemente estratti in passato sono stati sei, 49 e 32. Per vincere la giocata, i numeri scelti devono corrispondere alle palline della lotteria estratte e anche la Superzahl, l'ultima cifra del biglietto, deve essere allineata. Il pagamento inizia con l'allineamento di due numeri della lotteria e della Superzahl e viene suddiviso in nove categorie di premi.

Puntata e probabilità

Ogni casella del biglietto costa un euro, più una commissione di elaborazione. Oltre al classico gioco "6aus49", coloro che amano piazzare scommesse possono anche partecipare alle lotterie aggiuntive "Spiel 77" e "Super 6". I costi per questi sono rispettivamente di 2,50 euro e 1,25 euro.

Giocare può essere redditizio con jackpot di milioni - ma richiede anche una dose considerevole di fortuna. La probabilità di vincere nella prima categoria di premi (sei numeri corretti e Superzahl) è di 1 su 139.838.160.

Guarda il sorteggio della lotteria:

La trasmissione del sorteggio della lotteria è stata interrotta. Tuttavia, tutti possono guardare il sorteggio online su "lotto.de". La diretta inizia alle 18:25 del mercoledì e alle 19:25 del sabato.

