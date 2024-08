- I non locali ottengono una vittoria inaspettata nella Coppa dell'America

Tre equipaggi guidano la classifica al termine del primo giorno della fase preliminare della 37ª America's Cup. Team Luna Rossa Prada Pirelli (Italia), Team Ineos Britannia e il team francese Orient Express Racing hanno ciascuno conquistato un punto di vittoria nel primo dei otto giorni di competizione della fase chiave del torneo.

Le brezze leggere di Barcellona hanno riservato alcune sorprese nella prima fase. Nel primo incontro, l'outsider Orient Express della Francia ha ottenuto un successo contro il team svizzero Alinghi Red Bull Racing con una partenza potente, barca più veloce e il primo punto di vittoria. Nel secondo incontro, i favoriti italiani tra i cinque contendenti hanno esercitato una forte pressione sui campioni in carica neozelandesi durante la fase preliminare.

Tuttavia, alla fine, il team italiano Luna Rossa è stato costretto a cedere ai più astuti neozelandesi. Nel successivo incontro, il team americano Patriot ha incontrato un problema durante la calma prima della partenza, permettendo a Team Ineos Britannia di partire in vantaggio. In una spettacolare volata finale, gli americani sono rimasti a corto nonostante la loro notevole velocità. Nell'ultimo incontro della giornata, il team francese è stato battuto dagli italiani sicuri di sé.

La fase preliminare riprenderà venerdì con altri quattro dei trenta incontri di Round-Robin, in cui ogni equipaggio si sfiderà contro gli altri due volte. Il challenger più debole verrà eliminato l'8 settembre, con i quattro rimanenti che passeranno alle semifinali della Louis Vuitton Cup.

