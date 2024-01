I Nickelback saranno inseriti nella Canadian Music Hall of Fame

Secondo un comunicato stampa, l'apprezzata band canadese entrerà ufficialmente nella Hall of Fame nel marzo 2023 .

Il gruppo segue la cantautrice Deborah Cox, inserita nel 2022, e Jann Arden, inserita nel 2021.

Secondo il comunicato stampa, i Nickelback sono stati spesso oggetto di meme, ma hanno anche avuto un successo commerciale costante. La band conta più di 10 miliardi di stream, 50 milioni di album venduti in tutto il mondo e 12 tour consecutivi con il tutto esaurito tra i suoi successi.

Il gruppo rock canadese si è formato nel 1995 ad Hanna, Alberta, si legge nel comunicato. Nel 1996 si sono trasferiti a Vancouver, nella Columbia Britannica, dove vivono e lavorano tuttora.

Molte delle loro canzoni più iconiche - come "Rockstar" e "Photograph" - provengono dal loro quinto album in studio, "All the Right Reasons", pubblicato nel 2005. L'album è stato il primo pubblicato con l'attuale configurazione della band, composta da Chad Kroeger, Ryan Peake, Mike Kroeger e Daniel Adair.

Dopo decenni di musica, il gruppo non mostra segni di rallentamento. Venerdì hanno pubblicato il loro decimo album in studio, "Get Rollin'".

La Canadian Music Hall of Fame, istituita nel 1978 per riconoscere il successo degli artisti canadesi, ha sede a Calgary, Alberta.

Fonte: edition.cnn.com