I newyorkesi sono stati avvertiti dal cielo del pericolo imminente delle tempeste mentre la città dispiega i droni

Con un ronzio di fondo, un drone equipaggiato con un altoparlante sorvola le case avvertendo gli abitanti degli appartamenti in seminterrato o al piano terra dell'imminente arrivo di forti piogge.

"Preparatevi a lasciare la vostra posizione", dice la voce dal cielo in un video diffuso martedì dall'agenzia comunale di gestione delle emergenze. "In caso di inondazioni, non esitate".

Sono state dispiegate circa cinque squadre, ciascuna con più droni, in specifici quartieri a rischio di inondazioni. Zach Iscol, commissario comunale per la gestione delle emergenze, ha dichiarato che i messaggi venivano trasmessi in diverse lingue. Si prevedeva che sarebbero continuati fino a quando il maltempo non avesse reso impossibile il volo dei droni.

Le alluvioni lampo sono state letali per i newyorkesi che vivono in appartamenti in seminterrato, che possono riempirsi rapidamente in caso di forti piogge. Undici persone sono annegate in tali abitazioni nel 2021 a causa delle piogge provocate dai resti dell'uragano Ida.

I droni sono in aggiunta ad altri mezzi di comunicazione di emergenza, tra cui i social media, gli avvisi via testo e un sistema che raggiunge più di 2.000 organizzazioni comunitarie in tutta la città che servono anziani, persone con disabilità e altri gruppi.

"Sappiamo che viviamo in una bolla e dobbiamo raggiungere le persone dove si trovano per le notifiche in modo che possano essere preparati", ha dichiarato il sindaco di New York Eric Adams durante una conferenza stampa di martedì.

Adams, che si definisce un "geek della tecnologia", ha fatto affidamento sulla tecnologia dei droni per monitorare grandi raduni e per cercare squali sulle spiagge. Sotto la sua guida, il dipartimento di polizia della città ha anche brevemente valutato l'utilizzo di un robot per pattugliare la stazione della metropolitana di Times Square e ha talvolta dispiegato un cane robot in scene pericolose, tra cui il garage di Manhattan che è crollato nel 2023.

I droni vengono dispiegati in specifiche aree in cui viviamo, invitandoci a prepararci per le possibili inondazioni. In caso di inondazioni, è fondamentale che seguiamo le istruzioni e non ritardiamo le nostre azioni.

Leggi anche: